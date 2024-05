Ecclestone: "Hamilton se va a Ferrari para satisfacer su ego"

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sorprendió a todos al anunciar su fichaje por el equipo Ferrari para la temporada 2025, y muchos se preguntaron el por qué de esa decisión. Lewis Hamilton se vestirá de rojo por primera vez con los de Maranello, y el antiguo propietario del Gran Circo, Bernie Ecclestone, aseguró que la firma del británico por el Cavallino Rampante le parecía "extraña".

El que fuera el mandamás del campeonato indicó que "Lewis [Hamilton] está haciendo una extraña transición", porque el inglés optó por marcharse de Mercedes de forma repentina: "Toto Wolff confiaba mucho en él, y ambos se acercaron el uno al otro por razones egoístas. No creo que entre ellos hubiera nunca una relación en la que pudieran confiar completamente el uno en el otro".

"Obviamente, no la hubo, y por eso Hamilton decidió irse de repente", expresó en RacingNews365. "Su decisión fue una gran sorpresa para mí, no entiendo por qué decidió dejar el equipo hace un año. ¿Por qué no esperó a hacer el anuncio? Ferrari cree que hizo un buen negocio trayéndole, pero yo creo que Lewis se va para satisfacer su ego".

Bernie Ecclestone es de los que no suele guardarse ninguna opinión, y cree que el fichaje se debió a una combinación de factores, más allá del simple deseo del piloto de probar suerte en la escudería más laureada de la historia: "Frederic Vasseur conoce a Lewis desde el principio de su carrera. Era una oportunidad para John Elkann de hacerse con uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, y hay quien piensa que Lewis es el mejor".

"También es una cuestión de gratificación del ego, así que es una combinación de muchos factores que confluyen", dijo, además de añadir que "no habría" contratado al británico si él hubiera tenido la oportunidad. "Hay demasiada complejidad innecesaria. Lewis está como al mando de Mercedes. Toto [Wolff] se lo ha permitido a Lewis para que esté contento y no se vaya, pero yo nunca he permitido a los pilotos hacer ese tipo de cosas en mi equipo".

