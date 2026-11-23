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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Quién durmió peor anoche tras Las Vegas: Charles Leclerc

Charles Leclerc arriesga su estatus especial en Ferrari con sus acciones repetidas con Lewis Hamilton, y de ello podría beneficiarse precisamente el inglés.

Christian Nimmervoll

Editado: 23 nov 2026, 8:58

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Estimados lectores y lectoras:

Frederic Vasseur comentó el sábado por la noche (es decir, el domingo, hora europea) que, tras el Gran Premio de Las Vegas, básicamente podría volver a dar a sus pilotos la misma reprimenda que ya les había dado tras la carrera de México. Y es que Charles Leclerc y Lewis Hamilton lo habían vuelto a hacer. Y el reparto de papeles volvió a ser el mismo.

Si el Daily Mail no estuviera boicoteando la Fórmula 1 en estos momentos tras el castigo, su periodista Jonathan McEvoy, inhabilitado por la FIA, quizá habría vuelto a calificar a Leclerc de «sneaky little bastard» —una expresión que, siempre con matices, se podría definir como «pequeño cabrón rastrero».

Quiero destacar que se trata de una expresión que yo mismo, como autor, no utilizaría debido a su tono ofensivo. Pero, tras su maniobra totalmente innecesaria en la carrera del sábado por la noche, esperemos que se pueda calificar a Leclerc de "sinvergüenza astuto" sin tener que temer inmediatamente por la acreditación para 2027.

Las Vegas no fue la primera vez en la temporada 2026 que Leclerc pilotó contra Hamilton de una forma que, como mínimo, no se esperaría ni siquiera contra su propio compañero de equipo. En Monza había llevado a Hamilton hacia la grava en la primera chicane. Luego vino México, y ahora Las Vegas.

Antes de eso, Sebastian Vettel también ya había tenido una muestra de la ambición del monegasco, que no se queda paralizado por el respeto ni siquiera ante múltiples campeones del mundo al volante del otro coche (lo cual no tiene por qué ser algo malo en sí mismo). Ahí está Brasil 2019, una colisión que terminó con un pinchazo para Vettel. O también Estiria 2020, una colisión que fue incluso más claramente culpa de Leclerc.

Sin embargo, lo interesante no es tanto que Leclerc haya sacado de la pista a un compañero de equipo en alguna ocasión. Eso también les ha pasado a otros grandes pilotos. Lo interesante es cómo se están acumulando este tipo de situaciones precisamente desde el inicio de su colaboración con Hamilton. Y qué consecuencias podría tener eso a largo plazo para su estatus en Ferrari.

Antes de Las Vegas: una entrevista que ha quedado mal

Sky Sports F1 emitió el domingo por la mañana temprano, antes de la salida en Las Vegas, una entrevista con Leclerc. Para ello, el piloto de 29 años se subió a un deportivo de Ferrari junto a Naomi Schiff; los dos dieron una vuelta por el Strip y charlaron de lo que suelen charlar los padres primerizos: de sus bebés.

Entonces, en algún momento, Schiff le hizo la inevitable pregunta sobre su relación con Hamilton, y Leclerc respondió así: "Es muy buena. Es muy buena. Y sé que, cada vez que digo eso, todo el mundo piensa: 'Oh, claro, muy bien entrenado en relaciones públicas'. Y cosas por el estilo".

Después de México, «solo hizo falta una charla»: "Claro, Lewis y yo no siempre estamos de acuerdo en todo. Y eso es normal. Todos somos personas. Todos tenemos nuestras opiniones. Yo tengo la mía, Lewis tiene la suya, y eso está bien. Pero siempre hemos tenido una relación muy buena. Hablar entre nosotros alivia las tensiones que hay —y que, además, son totalmente normales cuando se lucha por las victorias".

"Me encanta Ferrari, y siempre he dicho que es el equipo de mis sueños. Pero cada vez que ocurre algo en Ferrari, se le da una importancia desmesurada, y eso a veces complica las cosas. Pero, repito: un minuto después de que Lewis y yo empezáramos nuestra conversación, sabíamos que el asunto estaba zanjado y que ya había quedado atrás. Solo hizo falta una conversación".

La carrera que siguió inmediatamente fue entonces agua para el molino de aquellos que siempre habían estado firmemente convencidos de que los pilotos de Ferrari solo estaban montando una farsa cuando afirmaban en público que las supuestas tensiones eran exageradas por los medios de comunicación y que, en realidad, todo estaba completamente en calma.

Aunque no quiero insinuar en absoluto que Leclerc mintiera en esa entrevista. Es muy posible que él y Hamilton se lleven de maravilla fuera del circuito. Solo que esa armonía parece olvidarse a veces con sorprendente rapidez en cuanto ambos se ponen el casco y se acercan uno al lado del otro a una curva.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Ya se vislumbraban tensiones antes de la colisión

Ya en la vuelta 12, cuando Leclerc, desde la primera fila, pudo ver cómo Hamilton se salía de la pista en su duelo con Lando Norris, transmitió por radio: "Lewis tiene que tener cuidado al empujar. Si no, no va a acabar bien".

De hecho, Hamilton recibió una penalización de diez segundos por esa acción, algo que, por cierto, el siete veces campeón del mundo no entendía: "¡Oye, eso es una tontería! [...] ¿No es interesante? Con cualquier otro encuentran circunstancias atenuantes. Y a mí me ponen diez segundos por intentar evitar una colisión".

Más adelante en la carrera, Hamilton se enfadó con Leclerc, que le llenaba todo el retrovisor: "Charles es simplemente… ¿Podéis decirle que se aparte de una vez? Estoy intentando adelantar a los chicos que tengo delante".

Sinceramente, suena un poco como si el entrenamiento de relaciones públicas estuviera encubriendo tensiones internas, ¿no?

Curioso: si se analizan a posteriori las imágenes on board de Leclerc y Hamilton en torno a la colisión en la curva 7, en la vuelta 38 de 50 de la carrera de Las Vegas, se observa que la comunicación por radio en ambos canales permanece en silencio. Ni una disculpa de Leclerc, ni un arrebato de ira de Hamilton. No sé si realmente no se habló o si simplemente faltan esos mensajes en las grabaciones disponibles.

En cualquier caso: cuando Hamilton se enteró de que a Leclerc le iban a imponer una penalización de diez segundos por la maniobra, se mostró como un gran compañero de equipo: "No, no. No quiero eso". Digno de mención. Y es que Hamilton habría tenido motivos de sobra para salir a la palestra tras el enésimo incidente con su compañero de equipo.

Pero no hay que sacar de ahí la conclusión inversa de que Hamilton esté contento con la situación general. Tras la carrera, al ser preguntado sobre posibles normas más estrictas para los pilotos de Ferrari, declaró: "He hecho todo lo posible y ya lo he dicho todo al respecto".

Eso suena a un hombre que ya ha dejado clara su postura hace tiempo. Y que, entretanto, considera que la responsabilidad de resolver el problema recae en otra parte.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Paralelismos con Vettel y Webber en la temporada 2010

Para mí, Leclerc no es un "cabrón traicionero". Pero su comportamiento en la temporada 2026 es imprudente. Y el verdadero peligro no radica en los diez segundos de penalización de Las Vegas, sino en lo que este tipo de acciones suponen a largo plazo para la confianza de su propio equipo.

Después de haber puesto a Hamilton en su sitio en lo deportivo en 2025, Leclerc era, en realidad, el chico de oro designado de la Scuderia. Y aunque no se dijera abiertamente, muchos observadores de Ferrari tenían la impresión de que él era a quien la dirección del equipo quería un poquito más que a Hamilton cuando realmente importaba.

No hay un número 1 claro, que no se malinterprete. Pero sí un número 1 en el corazón entre dos pilotos casi a la par. Un poco como ocurrió en Red Bull en la temporada 2010, antes de que Sebastian Vettel se proclamara campeón del mundo por primera vez y, en su duelo con Mark Webber, estableciera unas estructuras jerárquicas algo más claras para los años siguientes. En nuestra analogía, Leclerc habría sido Vettel y Hamilton, Webber.

Por aquel entonces, Vettel y Webber chocaron en el Gran Premio de Turquía en la lucha por el liderato, y Red Bull tuvo que lidiar después con la cuestión de cómo convencer a dos líderes ambiciosos de que, aunque podían competir entre sí, no debían arruinar al propio equipo.

De alguna manera, eso nos resulta familiar.

Aunque, por supuesto, este tipo de comparaciones históricas tienen sus límites. Leclerc no es Vettel, ni Hamilton es Webber. Y la situación inicial en Ferrari en 2026 es diferente a la de Red Bull en 2010. Pero la problemática fundamental es la misma: mientras dos pilotos estén más o menos al mismo nivel deportivo, la cuestión de la jerarquía interna no es solo una cuestión de tiempos por vuelta, sino también de confianza. Y precisamente ahí es donde Leclerc podría tener un problema ahora mismo.

Después de Monza vino México. Después de México vino Las Vegas. Y, a más tardar ahora, una serie de incidentes innecesarios se ha convertido en un patrón que ni siquiera Vasseur puede seguir descartando como un simple accidente de carrera.

La cuestión de la autoridad de Vasseur

Permitirse un incidente en México tras Monza, y además otro en Las Vegas tras México, no deja de ser una descaro casi inaceptable, que incluso Vasseur percibe como una falta de respeto hacia el equipo. "Charles, quiero verte nada más terminar la carrera. Antes que nada", le dijo por radio. Eso no deja lugar a dudas sobre cómo valora el jefe del equipo Ferrari la dinámica interna de culpas.

Sobre todo porque Ferrari ya había convocado a sus pilotos a una reunión en México. En São Paulo se volvió a tratar el tema. Y durante la carrera de Las Vegas, incluso se le recordó expresamente a Leclerc que, en sus duelos, también debía pensar en el equipo. No sirvió de nada.

Y en algún momento surge la pregunta de cuánta autoridad tienen realmente las reprimendas de Vasseur. Porque si a los pilotos se les explica en México que deben tener consideración entre ellos y, unas semanas más tarde, hay que volver a mantener exactamente la misma conversación, parece que el mensaje no ha calado. La autoridad no se demuestra por lo enérgicamente que se amoneste a alguien, sino por si la amonestación surte efecto.

Eso no exime de responsabilidad a Leclerc. Pero demuestra que, a estas alturas, Ferrari tiene posiblemente algo más que un problema con un piloto demasiado motivado. Concretamente, un problema con la forma en que dos pilotos de talla mundial se relacionan entre sí y con los límites que el equipo les impone al respecto.

Así reaccionó esta vez:

Cómo Leclerc pone en peligro su estatus en Ferrari

Leclerc se había labrado, como supertalento de Ferrari para la era actual y la próxima, un estatus tan sólido en Maranello como un muro de ladrillos. Y ahora está derribando ese muro ladrillo a ladrillo. Con sus propias manos.

No porque Ferrari, tras tres incidentes, se haya olvidado de repente de lo extraordinariamente buen piloto que es Leclerc. Ni porque Vasseur fuera a negarle por ello su futuro deportivo. Sino porque hay una diferencia entre ser el piloto más rápido de un equipo y ser aquel en quien el equipo confía plenamente en el momento decisivo.

Para Hamilton, todo esto es maravilloso. De todos modos, el mundial de 2026 era imposible de ganar frente al binomio superior de Andrea Kimi Antonelli y Mercedes. Pero en 2027 la cosa podría ser diferente. Y entonces quizá ya no sea Leclerc quien cuente con el apoyo total e incondicional de la Scuderia.

Por supuesto, para ello Hamilton también tendrá que rendir al nivel adecuado. Los errores de Leclerc por sí solos no se traducen en una ventaja para Hamilton en el cronómetro. Pero cuando dos pilotos están prácticamente a la par en lo deportivo, la confianza, la lealtad y la gestión de los conflictos internos del equipo pueden marcar la diferencia.

Hamilton y Ferrari no fue precisamente una gran historia de amor desde el primer día. Pero si la mujer de la que, en realidad, estás un poco más enamorado que de la otra, te rechaza constantemente y te trata sin respeto, entonces, en algún momento, acabas casándote con la otra. Y puede que incluso seas mucho más feliz con ella.

Una pregunta que probablemente también haya que plantearse ahora en Ferrari.

No es si Leclerc sigue siendo lo suficientemente rápido como para proclamarse campeón del mundo. Eso está fuera de toda duda. Sino si, en estos momentos, se comporta como alguien en quien uno quiera confiar incondicionalmente cuando, en algún momento, vuelva a estar en juego un campeonato del mundo.

Una circunstancia atenuante para Leclerc

En defensa de Leclerc, hay que señalar otro punto importante: la cuestión de la culpa respecto al incidente de la vuelta 38 está clara. Así lo valoran también los comisarios de carrera. Pero si se analiza con calma la imagen de su cámara on board, se ve que no se mete en la curva junto a Hamilton en un arrebato de ambición desenfrenada al estilo PlayStation, sino que ya estaba reduciendo la velocidad considerablemente y, aun así, acaba deslizándose hasta situarse casi a la misma altura, donde se produce la colisión.

¿Una imprudencia? Sin duda. ¿Mala intención? No lo creo.

Por cierto, Leclerc tampoco se mostró en absoluto poco comprensivo tras la carrera, sino que asumió la responsabilidad del incidente. Eso forma parte de la verdad tanto como las críticas justificadas a su maniobra.

Y, en última instancia, también es consecuencia de un reglamento de Fórmula 1 poco saludable, en el que los gladiadores de la potencia moderna ya no frenan al límite en las curvas, sino que se deslizan hacia ellas como los pilotos de un planeador no motorizado. Casi habría hecho falta una maniobra de frenado antinatural para no entrar en la curva junto a Hamilton.

Eso también forma parte de la 'verdad de Ferrari' de Las Vegas 2026. Y probablemente es a eso a lo que se refiere Leclerc cuando dice: "No creo que fuera tan al límite como cualquier otra lucha. Tenía la sensación de que había un hueco en el que se podía entrar sin gran riesgo".

Probablemente se le pueda conceder ese punto. Como circunstancia atenuante. No como absolución. Porque, aunque Leclerc no quisiera provocar la colisión, al final queda una verdad incómoda: un piloto de su calibre debería saber cuándo una maniobra de adelantamiento causa más daño del que jamás podría aportar beneficio. Y más aún cuando en el otro coche va su compañero de equipo.

Atentamente

Christian Nimmervoll

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