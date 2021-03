F1 Drive to Survive 3 decepciona con olvidos y exageración

Tras meses de espera, los aficionados a la Fórmula 1 finalmente pueden disfrutar de la tercera temporada de Drive to Survive desde el pasado viernes 19 de marzo en la plataforma Netflix.

Y, pese a la buena acogida que tuvieron las dos primeras ediciones, la tercera, que cubre el campeonato 2020, ha generado mucho debate y se ha ganado más críticas que elogios.

Había una expectación enorme porque la pandemia de COVID-19, que obligó a cancelar el inicio del mundial, dio paso a una temporada frenética, con 17 carreras en pocos meses y multitud de noticias y hechos.

Quizás haya que partir de la base de que la serie está más enfocada a captar nuevos aficionados que a contentar a los que ya consumen Fórmula 1, por lo que se tiende a la exageración, dramatismo y se roza el sensacionalismo. Así, se crean segundas versiones de las historias que pueden chirriar al fan que conoce a la perfección la competición o al periodista que vive de ella y para ella.

Sin embargo, además del espectáculo forzado que recoge la serie, llama la atención la cantidad de acontecimientos emocionantes que se 'olvidan' y que, de por sí, ya añadían emoción a una temporada 2020 que fue de todo menos aburrida.

Drive to Survive 3 comienza con el GP de Australia que fue cancelado por coronavirus a pocas horas del inicio de la primera sesión de libres. Lo siguiente ya es el GP de Austria que finalmente abrió el campeonato en julio, y entre medias se dejan a un lado 217 días sin carreras pero con numerosos aspectos que podrían aparecer: la incertidumbre sobre la propia F1, el cierre de fábricas, los pilotos tratando de seguir en forma haciendo ejercicio en casa y disputando carreras de Esports o los numerosos fichajes.

¿No destacó de 2020 que Ferrari decidiera dejar al tetracampeón Vettel para fichar a Sainz, o que Fernando Alonso anunciara un regreso por todo lo alto?

Además, del propio GP de Australia se omiten importantes detalles, como el desarrollo de la decisión de no correr, el anuncio a los equipos, reacciones de los protagonistas o la tensión frente al público que esperaba ansioso a la entrada al circuito.

En el GP de Austria se explica el novedoso sistema DAS de Mercedes, pero en la serie parece como si no fuera un invento que ya estrenaron en pretemporada y del que se habló mucho durante el mes de febrero.

De esa primera carrera del Red Bull Ring, destaca sobre todo la figura de Alex Albon y su choque con Hamilton, pero se da demasiada poca importancia al podio de Lando Norris.

Se esperaba mucho de los siguientes capítulos, centrados en Mercedes y Ferrari, pero el resultado no fue el esperado. Respecto a Mercedes, Netflix destaca la figura del segundo piloto, Valtteri Bottas, aunque no es en el momento más adecuado.

Se reivindica la figura del finlandés (en redes sociales, como se esperaba, generó gran revuelo su desnudo en la sauna), pero se pasa muy por alto el doble error que impidió a Hamilton ganar ese GP de Rusia.

Hamilton, por cierto, tiene mucho menos protagonismo en la serie del que realmente disfrutó en la temporada en la que hizo historia con el récord de victorias e igualando el número de mundiales de Michael Schumacher. Ni rastro de victorias de mucho valor como las de Silverstone, Portugal y Turquía.

Entre lo positivo de la presencia de Mercedes está que Nico Rosberg aparece para hablar de la rivalidad con el propio Lewis, y que el inglés analiza en el último capítulo la dificultad de ser el único piloto negro de la Fórmula 1. Pero tiene muy poco foco pese a lo importante que fue.

Aunque para Mercedes hay aún más decepción, y es que del GP de Sakhir que Hamilton se perdió por coronavirus hay una leve mención a la figura de George Russell.

La COVID-19, de hecho, apenas aparece mencionada, pese a que tres pilotos se vieron obligados a faltar a alguna carrera (Hamilton, Pérez y Stroll) tras dar positivo. Es más, ¿no fue Hulkenberg un protagonista secundario de la F1 2020 como sustituto sorprendente? Parece que no...

Respecto al capítulo de Ferrari, es divertido ver a Vettel bromear sin tapujos sabiendo que a final de año se irá, o curioso descubrir que la jefa de prensa anticipa a sus pilotos los temas que les van a sacar en las entrevistas y cuál debe ser la postura oficial.

Llama mucho la atención el poco caso que se hizo al único equipo y único piloto que puso en jaque a los campeones. De Red Bull se muestra la cara cruel de haber descendido a AlphaTauri el año anterior a Pierre Gasly (protagonista del capítulo 6 por su victoria en Monza), mientras que Verstappen apenas aparece en toda la serie pese a sus triunfos y la emoción que aportó a las carreras.

Gunther Steiner se vuelve a convertir en protagonista de un capítulo que repasa la decisión de Haas de cambiar su alineación al completo. Unos 35 minutos que te puedes ahorrar si eres fan de la F1 porque, evidentemente, sabes a qué dos pilotos decidieron fichar.

Una de las cosas que llaman la atención es que se inventan una rivalidad entre Haas y Alfa Romeo en la parte trasera y suena a meter con calzador al equipo suizo, al que ignoraron en la temporada anterior. Y si de exageración hablamos... ¿cómo se puede vender una supuesta rivalidad también entre Carlos Sainz y Lando Norris, dos compañeros que además mostraron una y otra vez ser verdaderos amigos?

El madrileño es protagonista del capítulo 8 por su decisión de irse a Ferrari, pero tanto él como la batalla por la zona media (entre McLaren, Renault y Racing Point) pasan muy de puntillas. De hecho, se insinúa que McLaren podría haber boicoteado a Carlos tras anunciar que dejaría el equipo.

El penúltimo capítulo es, tal vez, el más destacado. La victoria de Pérez en Sakhir va acompañada de la mala suerte que había sufrido en la carrera anterior y de su posterior fichaje por Red Bull. Conmueve el brutal accidente de Grosjean en Bahrein. Eso sí, había una buena opción de analizar la pifia histórica de Mercedes en esa segunda carrera...

Visualizada completamente la Season 3, Drive to Survive deja la impresión de que Netflix intentó contar una historia bastante diferente a la que vimos dentro y fuera de las pistas en 2020, ignorando historias y personajes importantes y exagerando otras.

En resumen, la tercera temporada de Drive to Survive deja más errores que aciertos, y decepciona porque, en la realidad, la temporada 2020 tuvo grandes dosis de emoción y en la serie parece un año cualquiera.

Críticas a Drive To Survive 3

No solo los aficionados y periodistas vieron defectos en la tercera temporada de Drive To Survive. Diferentes personajes del 'Gran Circo' también se posicionaron en contra.

Max Verstappen cuestionó el tono de la serie, asegurando que se sacan de contexto las declaraciones de los pilotos y los jefes de equipo para escribir historias paralelas que, en ocasiones, nada tienen que ver con la realidad.

En el mismo tono habló Gunther Steiner, director del equipo Haas, que en la primera temporada fue un gran protagonista por la cantidad de insultos que soltaba cada vez que abría la boca. En esta ocasión el italiano, que asegura que no ha visto ninguna de las tres temporadas, declaró: "Por lo que me han contado, parece que han intentado que todo sea demasiado espectacular. La gente del cine siempre intenta entretener como sea".

Aún más duro fue Marc Harris, marido de Claire Williams, que cargó contra Netflix por ignorar la venta del histórico equipo Williams. "Es imposible ocultar el nivel de frustración y malestar que siento por la última temporada de Drive to Survive de Netflix. El objetivo del programa es acercar a los aficionados al deporte, aportar información sobre lo que sucede y contar las historias de la temporada", comenzó en un post en redes sociales.

"Es difícil creer que hubiera una historia más importante (aparte de la COVID 19) que la venta de uno de los equipos más históricos, exitosos y preciados que el deporte haya visto jamás. Más de 50 años en la F1, 16 campeonatos del mundo y el legendario director del equipo Sir Frank Williams y su familia ayudaron a la F1 a ser lo que es actualmente y apenas hay una mención. Qué desgracia. Me parece una falta total de respeto hacia Sir Frank, Claire y el equipo en sí".

"Qué oportunidad perdida de contar una historia de lo difícil que es el deporte, lo difícil que es sobrevivir y los sacrificios que hay que hacer".

Los creadores de la temporada aseguran que no tuvieron permiso para grabar la despedida de Claire Williams. Así lo defiende Harris: "Es fácil decir que no se les dio acceso. No, no se otorgó acceso a ningún equipo de grabación (aparte del propio Williams) a los momentos privados en los que Claire tuvo que decirle al equipo que la familia tenía que vender el equipo y dejar el deporte que ama y por el que respira. Pero la escudería ofreció una gran cantidad de imágenes y en cualquier otro momento sí se permitió el acceso. Qué lástima que no lo hayan usado...".

Entonces... ¿no tiene nada bueno Drive To Survive de Netflix?

Por supuesto que sí. Da acceso a imágenes que de ninguna otra manera podríamos ver, y consigue mimetizarse tanto con el entorno y los equipos que a menudo los protagonistas se olvidan de la repercusión que pueden tener sus palabras y revelan información curiosa.

Rara vez ante los medios podrás ver a Valtteri Bottas insinuar que Mercedes prefiere a Lewis Hamilton, por ejemplo, y en esta serie el finlandés no se corta: "No lo admitirán, pero sé que en el equipo hay quien tiene piloto número 1 y número 2. Tal vez en Mercedes algunos ingenieros deban preguntarse: ¿estamos teniendo un trato equitativo entre Lewis y Valtteri?".

Además, habla abiertamente del GP de Rusia 2018, cuando le obligaron a ceder el triunfo a Hamilton: "Llegué incluso a plantearme la retirada. Fue muy duro".

Otro aspecto que llama la atención es el diferente discurso de Mattia Binotto sobre los pilotos de Ferrari. Respecto al GP de Italia, donde ambos acabarían abandonando, señala sin tapujos que "Sebastian ha tenido algunos problemas con el coche, le ha faltado confianza", mientras que en el caso de su otro piloto el problema no está en sus manos, sino en el monoplaza."Y al coche de Charles le faltaba agarre, así que era complicado ir rápido", justifica.

¿Habrá cuarta temporada de Drive to Survive, la serie de la F1 en Netflix?

Aunque no es oficial, se vio al equipo de Netflix grabando en los test de pretemporada de Bahrein, por lo que es casi seguro que habrá otra temporada más. Y, pese a que consideramos que la temporada 3 es muy mejorable, esperaremos con ganas la 4 y confiamos en que los errores se corregirán y se vea algo más parecido a la realidad.