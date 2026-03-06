Domenicali responde a Verstappen y Hamilton por criticar la F1 de 2026

El CEO y presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, considera que pilotos como Max Verstappen y Lewis Hamilton se adelantaron al criticar las nuevas regulaciones de la categoría para 2026.

Los dos campeones del mundo lanzaron duras críticas al nuevo y complejo reglamento de 2026 durante los test de invierno en Bahrein. Hamilton considera que las nuevas unidades de potencia y sus complejos requisitos de gestión de energía son demasiado complicados de explicar a los aficionados de la F1. Verstappen, por su parte, cree que el nivel de recuperación de energía exigido por los nuevos coches —que obliga a aplicar estrategias agresivas de lift and coast para recargar la batería— resta esencia a las carreras.

Sin embargo, cuando la nueva generación de monoplazas de 2026 salió a pista en Australia para sus primeras sesiones competitivas el viernes, en una jornada que transcurrió sin incidentes significativos, el jefe de la F1, Domenicali, consideró que es demasiado pronto para descartar el nuevo reglamento.

"Creo que, en términos generales, es incorrecto hablar mal de un mundo increíble que nos está permitiendo crecer a todos", declaró Domenicali a Sky Sports. "Y eso es lo único que diría que no es correcto. Pero, ya sabes, siempre escucho. Hay una evolución en la forma de pilotar, lo que significa que el mejor piloto será capaz de ser el más rápido".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El principal objetivo del nuevo ciclo reglamentario, que pone un énfasis mucho mayor en la energía eléctrica e introduce combustibles renovables, era atraer a nuevos fabricantes. En ese sentido, marcas como Audi, Ford y Cadillac se han implicado en la F1 en distintos niveles, mientras que Honda dio marcha atrás en sus planes de abandonar la categoría.

Con ese objetivo prácticamente cumplido —algo que Domenicali calificó como "absolutamente esencial"—, ahora confía en el talento de los ingenieros de la F1 para aumentar el rendimiento de la nueva maquinaria. Mientras tanto, el italiano deja abierta la puerta a que la FIA realice ajustes si el espectáculo en pista no está a la altura.

"Queríamos atraer a más fabricantes", explicó Domenicali. "Sabíamos que el combustible sostenible era un elemento que resultaría atractivo para ellos, teniendo en cuenta que, en términos de movilidad, los fabricantes no deben centrarse únicamente en la electrificación. Por eso empezó este proyecto".

"Creo que la posibilidad de desarrollar este coche, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista del piloto, nos permitirá ver muy, muy pronto un coche que será más rápido. El mundo de ingenieros que hay detrás de la F1 es increíble".

"El enfoque que ya hemos discutido en la última Comisión de la F1 con la FIA y los equipos es muy abierto. Si vemos algo que deba abordarse, lo abordaremos. Pero creo que ahora estamos en un mundo en el que todos entienden que, si hay algo claro que se debe hacer para mejorar, ¿por qué no hacerlo? Hagámoslo".

Las mejores fotos del viernes del GP de Australia de F1 2026

Leer también: