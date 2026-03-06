Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Domenicali responde a Verstappen y Hamilton por criticar la F1 de 2026

El jefe de la Fórmula 1 cree que los mejores pilotos seguirán destacando bajo el criticado reglamento de 2026.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1

El CEO y presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, considera que pilotos como Max Verstappen y Lewis Hamilton se adelantaron al criticar las nuevas regulaciones de la categoría para 2026.

Los dos campeones del mundo lanzaron duras críticas al nuevo y complejo reglamento de 2026 durante los test de invierno en Bahrein. Hamilton considera que las nuevas unidades de potencia y sus complejos requisitos de gestión de energía son demasiado complicados de explicar a los aficionados de la F1. Verstappen, por su parte, cree que el nivel de recuperación de energía exigido por los nuevos coches —que obliga a aplicar estrategias agresivas de lift and coast para recargar la batería— resta esencia a las carreras.

Las críticas de Max y Lewis:

Sin embargo, cuando la nueva generación de monoplazas de 2026 salió a pista en Australia para sus primeras sesiones competitivas el viernes, en una jornada que transcurrió sin incidentes significativos, el jefe de la F1, Domenicali, consideró que es demasiado pronto para descartar el nuevo reglamento.

"Creo que, en términos generales, es incorrecto hablar mal de un mundo increíble que nos está permitiendo crecer a todos", declaró Domenicali a Sky Sports. "Y eso es lo único que diría que no es correcto. Pero, ya sabes, siempre escucho. Hay una evolución en la forma de pilotar, lo que significa que el mejor piloto será capaz de ser el más rápido".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El principal objetivo del nuevo ciclo reglamentario, que pone un énfasis mucho mayor en la energía eléctrica e introduce combustibles renovables, era atraer a nuevos fabricantes. En ese sentido, marcas como Audi, Ford y Cadillac se han implicado en la F1 en distintos niveles, mientras que Honda dio marcha atrás en sus planes de abandonar la categoría.

Con ese objetivo prácticamente cumplido —algo que Domenicali calificó como "absolutamente esencial"—, ahora confía en el talento de los ingenieros de la F1 para aumentar el rendimiento de la nueva maquinaria. Mientras tanto, el italiano deja abierta la puerta a que la FIA realice ajustes si el espectáculo en pista no está a la altura.

"Queríamos atraer a más fabricantes", explicó Domenicali. "Sabíamos que el combustible sostenible era un elemento que resultaría atractivo para ellos, teniendo en cuenta que, en términos de movilidad, los fabricantes no deben centrarse únicamente en la electrificación. Por eso empezó este proyecto".

"Creo que la posibilidad de desarrollar este coche, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista del piloto, nos permitirá ver muy, muy pronto un coche que será más rápido. El mundo de ingenieros que hay detrás de la F1 es increíble".

"El enfoque que ya hemos discutido en la última Comisión de la F1 con la FIA y los equipos es muy abierto. Si vemos algo que deba abordarse, lo abordaremos. Pero creo que ahora estamos en un mundo en el que todos entienden que, si hay algo claro que se debe hacer para mejorar, ¿por qué no hacerlo? Hagámoslo".

Las mejores fotos del viernes del GP de Australia de F1 2026

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Oscar Piastri, McLaren, Lily Zneimer

Oscar Piastri, McLaren, Lily Zneimer
Liam Lawson, Toros de Carreras

Liam Lawson, Toros de Carreras
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
Alexandra Leclerc

Alexandra Leclerc
Esteban Ocon, Haas F1, Oliver Bearman, Haas F1

Esteban Ocon, Haas F1, Oliver Bearman, Haas F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Lawrence Stroll, Aston Martin

Lawrence Stroll, Aston Martin
Liam Lawson, Toros de Carreras

Liam Lawson, Toros de Carreras
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
Esteban Ocon, Haas F1, Oliver Bearman, Haas F1

Esteban Ocon, Haas F1, Oliver Bearman, Haas F1
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine
Edie Piastri

Edie Piastri
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Bill Ford, bisnieto del fundador de Ford, Henry Ford.

Bill Ford, bisnieto del fundador de Ford, Henry Ford.
Mecánicos de Mercedes trabajando

Mecánicos de Mercedes trabajando
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing
Coche de Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Coche de Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Sergio Pérez, equipo Cadillac F1

Sergio Pérez, equipo Cadillac F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Liam Lawson, Toros de Carreras

Liam Lawson, Toros de Carreras
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Oliver Bearman, equipo Haas F1
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fórmula 1
59
