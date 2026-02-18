Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

De los 22 pilotos de la parrilla, Max Verstappen ha sido hasta ahora el más crítico con el nuevo reglamento técnico.

El cuatro veces campeón del mundo lo describió como "Fórmula E con esteroides" y añadió, durante una sesión con la prensa neerlandesa, que el año pasado hubo un periodo en el que prefirió no probar el coche de 2026 en el simulador, simplemente porque las sensaciones eran muy malas.

Esto ha dado pie a sugerencias de que el amor de Verstappen por la F1 —al menos si la normativa de motores continúa en esta dirección— podría enfriarse. El propio neerlandés hizo poco por desmentir esa impresión. Confirmó que este reglamento "no ayuda" a sus opciones de quedarse más tiempo en la F1, y añadió que sus aficionados podrían perfectamente hacer una barbacoa junto a la pista en otra categoría.

Sin embargo, tras una pregunta de Motorsport.com, Mekies dejó claro que no teme una salida de Verstappen de la F1.

"La respuesta corta a esa pregunta es no, cero preocupaciones al respecto", dijo el francés al inicio de la segunda semana de test en Bahrein.

"Y sí, recuerdo nuestras conversaciones el año pasado cuando cambiaba de un modelo de coche a otro, del ‘25 al ‘26 en el simulador. Y sí, la diferencia era tan grande que en cierto momento, creo que con razón, decidió centrarse en el enfoque del ‘25".

"Pero la realidad es que los desafíos de este reglamento son enormes. Son enormes para los equipos, enormes para los fabricantes de unidades de potencia y enormes también para los pilotos. Es diferente para todos nosotros, pero eso también es lo que nos gusta: intentar superar estos desafíos, intentar encontrar soluciones que pensábamos que no estaban sobre la mesa. Y eso es lo que haremos con la ayuda de Max".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mekies incluso cree que Verstappen puede acabar utilizando la complejidad del reglamento de 2026 a su favor. Es uno de los mejores pilotos a la hora de mantener capacidad mental mientras conduce, lo que lleva a Mekies a predecir que Verstappen puede extraer una ventaja competitiva de todas las nuevas herramientas, aunque no sea un fan de ellas.

"Estoy bastante convencido de que, cuando todo se asiente, lo más probable es que se convierta en el mejor a la hora de dominar este reglamento, sus aspectos técnicos y sus trucos, igual que lo fue con el reglamento anterior".

El director técnico Pierre Wache dijo anteriormente que Red Bull no puede hacer que Verstappen disfrute más de las nuevas reglas, sino que el equipo de Milton Keynes solo puede proporcionarle un paquete competitivo.

"No es mi objetivo hacerlo feliz", dijo Wache. "Solo podemos hacerlo feliz ganando la carrera. Mi trabajo y el trabajo del equipo es asegurarnos de darle la herramienta con la que pueda competir delante".

"El reglamento en sí y cómo es el diseño del coche, en términos de sensaciones debido a esta normativa, es un ámbito externo. Es un debate de la FIA. Podemos participar en él, pero el propósito principal y el foco principal es hacer que el coche sea mejor".

¿Red Bull, cuarto equipo en este momento?

Al igual que Wache, Mekies indicó que no cree que Red Bull tenga actualmente el mejor coche de la parrilla. Tanto el jefe de equipo como el director técnico predicen que Red Bull será el cuarto equipo más rápido en el inicio de temporada en Melbourne.

"Tenemos muchísimo trabajo por hacer; por desgracia, no somos la referencia", dijo Mekies. "Tenemos mucha confianza en que probablemente ahora mismo estamos por detrás del grupo de los mejores".

Según Mekies, ese grupo de "los mejores" está formado por dos equipos con motor Mercedes y Ferrari: "No voy a entrar yo mismo en el juego de las especulaciones, pero creemos que Mercedes-Benz, Ferrari y McLaren son probablemente esos equipos, y que los tres son bastante más rápidos que nosotros en este momento".