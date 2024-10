Exclusiva: la historia interna del debut de Antonelli con Mercedes F1

El fin de semana del Gran Premio de Austria, el Hotel Schönberghof es un lugar inaccesible. Ubicado a pocos minutos a pie de la entrada del paddock del circuito de Red Bull Ring, está reservado para las principales figuras de la máxima categoría del automovilismo. El escenario cambia por completo cuando no hay carreras, por ejemplo, un martes en el mes de abril.

La primavera llega muy lentamente en este lugar, la ropa sigue siendo de invierno, y el ambiente recuerda a las pruebas de pretemporada, cuando tenían lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Se puede pasar al restaurante del hotel, y en una de las mesas se habla italiano e inglés, porque allí está Andrea Kimi Antonelli con sus padres y el asesor de su futuro conjunto, Stéphane Guerin, con quien dio los primeros pasos en los monoplazas.

"¿Wiener schnitzel para todos?", preguntó la joven estrella, y todos en la mesa le siguieron, unas doce horas antes de que se subiera por primera vez a un coche del Gran Circo, el W12 con el que Lewis Hamilton protagonizó el tan recordado 2021.

En todas las veces que se sale a la pista hay algo especial y llegan de forma inesperada, pero hay otras veces en las que los sueños van tomando forma poco a poco, hasta hacerse realidad. La primera prueba al volante de un monoplaza de Fórmula 1, para todos los que tuvieron esa oportunidad, es algo para quedarse en la memoria para siempre.

No hay rastro de nerviosismo, quizá sus padres, Marco y Veronica, lo disimulan muy bien, mientras que Andrea Kimi Antonelli aguanta el tipo a pesar del agua que hizo acto de presencia: "Por si acaso, tengo que dar mis primeras vueltas al volante de un Fórmula 1 con neumáticos de lluvia".

El italiano aún no sabe que no solo el agua le acompañará en su primera toma de contacto con un coche de la máxima categoría, sino que por la tarde llegará la nieve. Come los Wiener schnitzel, pero no concede nada a los dulces o a las bebidas que no sean agua sin gas, y Marco rompe un poco el hielo con un, '¿qué te han dicho los ingenieros?'.

Entre las tareas que Andrea Kimi Antonelli realizó antes de su primera prueba con un Fórmula 1 estaba la de memorizar los nombres de todos los ingenieros con los que trabajará, y pidió a Mercedes una ficha con todo el personal que se encontraría en la pista, relacionando nombres con caras para poder memorizarlo todo.

Una forma de acelerar el proceso de llevarse bien con el equipo, y a medida que la cena se acercaba a su fin, contó anécdotas de su temporada en la Fórmula Regional, que terminó solo seis meses antes, y las dificultades que encontró durante los tres primeros fines de semana en la Fórmula 2, en donde sufrió con un monoplaza que aún no estaba en la ventana correcta de funcionamiento. El joven de 17 años se retiró a su habitación tras darle un beso a sus padres, correspondido con una caricia.

Sin embargo, será la única vez. Llueve, son las ocho de la mañana y el propio italiano abre la puerta del garaje, cuando se queda perplejo: "¿Toda esta gente está aquí por mí? No hay invitados, solo el personal estrictamente necesario, la prueba es a puerta cerrada, hay unas treinta personas entre ingenieros, mecánicos, telemétricos, etc.".

La excepción es quien escribe estar líneas, que vino de una vieja promesa con Andrea Kimi Antonelli cuando estaba en su primera temporada en monoplazas: "Quiero estar allí el día que pilote un Fórmula 1 por primera vez"

"De acuerdo, pero quién sabe si ocurrirá", dijo por aquel entonces.

Era solo cuestión de tiempo, pero seguía marcando el ritmo, y va de manera despreocupada, saluda a todo el mundo e intercambia una charla sobre la cantidad de lluvia sobre el asfalto: "Creo que es mucha, espero poder rodar, está bien incluso con los de mojado, pero quiero rodar".

A las nueve en punto, los ingenieros le dan el gusto, y se pone el casco para después subirse lentamente al monoplaza. Nueve minutos después, los mecánicos le retiran los calentadores de los neumáticos, la presión sube y las manos de Andrea Kimi Antonelli tiemblan un poco, y en ese momento llega la recompensa del trabajo de toda una vida.

Su padre, con fama de tipo duro, no puede ocultar su emoción, y deja todo a un lado y se dispone a tomar tiempos. Termina la primera tanda, de apenas unos giros, a la que le sigue una breve reunión con los ingenieros, y ahí es donde se ve a un joven responder con rapidez y precisión a las preguntas de los más experimentados a su alrededor.

Después se permite una pausa: "Qué bien, no importa lo difíciles que sean las condiciones, enseguida sientes que cuanto más aprietas, más se puede sacar del coche. Cuando sales de una curva te das cuenta de que podrías haberlo hecho más rápido, y después, la frenada, el agarre en los giros a pesar de llevar las gomas de lluvia, 'mamma mia'".

Un brioche, un zumo de naranja y de vuelta al coche. Al final de la segunda tanda, los técnicos empiezan a sonreír entre ellos, especialmente Riccardo Musconi, el ingeniero encargado del equipo de pruebas. Muestran al piloto las imágenes de la cámara colocada en el monoplaza, y se anticipa a los comentarios: "Aquí creo que me he pasado".

Los ingenieros no pueden evitar asentir. Es visible cómo la expresión del boloñés se vuelve mucho más serena a medida que continúan las tandas, ya no le tiemblan las manos, y empieza a disfrutar del momento, para después otra breve pausa para comer, justo cuando empieza a nevar, por lo que ya no quiere detenerse.

Ahí aprovecha para preguntar si puede dar unas vueltas con el coche de calle de su padre: "¿Qué me decís, si doy unos giros se enfadará alguien?".

Una vez obtuvo el visto bueno, se subió al vehículo con su padre sentado de copiloto, y Marco Antonelli pisó mucho más asfalto que su hijo, por lo que puede dar los consejos adecuados teniendo en cuenta las difíciles condiciones del trazados. Los dos intercambian opiniones sobre las trayectorias, los pianos que hay que tomar y los que debe evitar, y entonces se pasa en la frenada de la cuarta curva.

Su padre se da cuenta de que hay riesgo de meterse en la grava y lanza una advertencia: "¡Cuidado! Vamos a acabar enterrándonos aquí y vamos a quedar como una mierda".

El pequeño italiano se reí: "Supongo que te estás asustando demasiado".

Después de unas vueltas vuelve a boxes. La nieve sigue cayendo y el programa se aplaza hasta el día siguiente: "¿Has visto si mis padres estaban emocionados? Sabes, anoche en la cena puede que no me diera todavía cuenta, pero hoy, cuando ya han sacado el coche, ha sido una mezcla de tensión y alegría".

Los padres se despiden de Andrea Kimi Antonelli y se suben al coche para estar al día siguiente en Mugello, donde dirigirán el equipo familiar que compite en la Fórmula 4 Italiana, mientras que su dijo se prepara para la segunda jornada de pruebas, en la que el tiempo concede una tregua para poder montar los neumáticos de seco.

Sonriente, a sus 17 años, es un hombre y un niño. Por un lado, en lo profesional, es capaz de convencer a Mercedes para que le conceda una oportunidad muy poco habitual en el automovilismo y, por otro, se mantiene discreto: "¿Sabes lo que me ha quedado claro después de hoy? He entendido por qué hay mil personas trabajando para que un monoplaza de Fórmula 1 salga a la pista, ah, y mándame el vídeo que grabaste mientras asustaba a mi padre".

