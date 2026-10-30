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2026 Fórmula 1 GP de México

29 oct 2026 - 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

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Fórmula 1 GP de México

F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de México 2026 con live timing

Sigue junto a nosotros toda la acción del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con los Libres 1 y Libres 2 del GP de México 2026 de F1.

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El GP de México será un reto, como dijo Honda:

Formula 1

Honda alerta del reto que supone México para los motores de F1 sin el MGU-H: Orihara señala el retraso del turbo y posibles restricciones de funcionamiento.

12:58

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En la jornada de ayer, Antonelli y Bottas fueron baja "por enfermedad", pero se espera que hoy vuelvan a la pista sin problemas

12:55

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¿Os acordáis de cuando George Russell se disfrazó el año pasado para ver la FP1 en el estadio con los demás aficionados?

12:49

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¡Apunta!

Formula 1

¡La Fórmula 1 llega a México! Mira y apunta los horarios y la forma de ver toda la acción de hoy viernes (Libres 1 y Libres 2) del Gran Premio de México de la F1 2026.

12:49

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¡Hola a todos y bienvenidos al viernes del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1! Hoy os contaremos todo lo que ocurra antes, durante y tras los entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Por: Juanjo Sáez

Publicado: 30 oct 2026, 17:05

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