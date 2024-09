El dilema que supone para Aston Martin no dar con la tecla con el suelo

Aston Martin llegó al Gran Premio de Azerbaiyán con un suelo ligeramente modificado para intentar salir del bache en el que está metido en estos momentos. Sin embargo, después de un inicio en el que Lance Stroll (con el viejo) y Fernando Alonso (con el nuevo) compararon datos, la escudería decidió montar en ambos coches la especificación más antigua.

Pero hay una explicación para ello, y no es que el nuevo suelo no funcione, sino más bien que el equipo de Silverstone se encontró en Bakú con una serie de características que no esperaba, tal y como explicó Mike Krack: "Fue una elección que se hizo una vez estábamos aquí. Aquí sabemos que hay que tener la velocidad [en recta] adecuada, pero nos sorprendió el poco agarre que había. Ceo que lo que nos pasó es lo que le pasó a todo el mundo. Tuvimos que aumentar la carga porque el agarre era demasiado bajo".

Los comentarios de Alonso, que llevaba el suelo nuevo con menos carga aerodinámica de lo que se suponía para un circuito como Bakú, fueron buenos, pero la pista requería un cambio de enfoque.

"Los coches eran diferentes, había un poco más de carga en el de Lance, pero seguía teniendo velocidad. Fernando se limitó a decir en la reunión que no se sentía vulnerable en la recta en ningún momento, así que eso fue positivo", dijo el director de la escudería.

No obstante, aunque el resultado al menos en el lado del box de Alonso fue bueno, ya que acabó sexto, el hecho de tener que comparar ambos suelos en los primeros entrenamientos libres para ver cuál es el mejor, significa un doble dolor de cabeza para Aston Martin en términos logísticos.

"Son diferentes. Algunos [suelos] son mejores para un sitio y otros son mejores para otro sitio. Y eso es lo que decidimos hacer, lo probamos y ya se puede decir que [el nuevo suelo] es para circuitos específicos, lo que da miedo, porque entonces tenemos que llevar los dos suelos a todo el mundo, lo que no es fácil. No es la forma más barata de movernos".

Cuando se le preguntó si creía que la norma a partir de ahora sería llevar los dos suelos a todas las carreras, su respuesta fue clara: "Espero que no".

En complemente con la anterior pregunta, Mike Krack destacó que "claramente" será un problema para los fines de semana al sprint, pero que en las carreras con el formato tradicional también será un reto, aunque cree que los equipos que ganan no tienen esos problemas y es lo que al final marca realmente las diferencias en pista.

"Tienes aquí una pista de alta velocidad y luego tienes pistas donde tienes básicamente todo tipo de velocidades y tienes otras donde las curvas son de menor velocidad".

"Con la forma en que la aerodinámica ha evolucionado, todo está tan en el límite, y nosotros y quizás también otros equipos siempre tenemos que comprobar lo que es mejor en cada momento. Sin embargo, no creo que quien gane la carrera esté haciendo eso en este momento", concluyó.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

