Aston Martin F1 estrenó los nuevos neumáticos de 2026, más pequeños

Antes de la importante revisión del reglamento que tendrá lugar dentro de dos años, Pirelli ha fabricado neumáticos ligeramente más pequeños para reducir el peso total del coche, y Aston Martin fue el equipo encargado de estrenarlos este martes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mientras que los neumáticos mantienen el tamaño actual de llanta de 18 pulgadas que se ha utilizado estos últimos años, se reducirá el tamaño de los neumáticos delanteros y traseros. Pirelli ha acordado reducir la anchura del neumático delantero en 25 mm y la del trasero en 30 mm. El diámetro de los neumáticos también se reducirá, pasando de los 720 mm actuales a 705-710 mm.

Aunque el reglamento técnico definitivo de la F1 para 2026 aún no está terminado, lo que significa que la carga aerodinámica definitiva aún no se ha fijado, Pirelli no ha querido esperar demasiado antes de poner los neumáticos en pista. Por eso, ha acordado con la FIA realizar un programa de test con coches modificados para 2023.

Los compuestos se pusieron sobre el asfalto por primera vez en España con un coche mula, que es una simple modificación del AMR23 de 2023 del conjunto británico.

Los de verde viajaron a la pista catalana con Felipe Drugovich, quien también se pondrá al volante en la siguiente jornada para seguir con el desarrollo de los neumáticos del futuro, y completaron un total de 670 kilómetros, que se corresponden a más de dos grandes premios completos. Ese día sirvió a los italianos para reproducir "lo más fielmente posible las condiciones que se encontrarán en 2026", aunque no será la única vez que se pongan sobre el asfalto.

Tras las primeras fases del diseño, la simulación y el trabajo en el banco de pruebas, además de la creación del programa de desarrollo para conocer el comportamiento de las gomas, pero en Pirelli no dejan nada al azar, y además de sus labores con la vista puesta en 2026, también estuvieron con los coches de la actual temporada para mejorar toda su gama de productos.

Obviamente, todos los equipos estaban ansiosos por conocer los primeros diseños de los neumáticos de 2026, por lo que hubo mucho interés en que las escuderías se comprometieran a rodar con un coche mula en estas primeras pruebas.

Sin embargo, Aston Martin se llevó la palma, y su director, Mike Krack, reveló que la decisión de que el equipo participara en la primera prueba se había decidido por sorteo.

"Hubo un proceso de selección - o un sorteo - porque había varios equipos que querían formar parte de este programa de test. A nosotros nos tocó primero, así que somos los primeros en hacerlo", explicó.

Motorsport.com ha podido saber que McLaren y Alpine también participarán en la primera tanda de pruebas con coches mula, y el resto de escuderías podrán rodar más adelante en el programa de desarrollo.

La FIA tuvo que introducir un cambio en las reglas para permitir el uso de coches mula para las reglas de 2026, y Pirelli admitió que era una situación bastante delicada para asegurar que nadie obtuviera una ventaja competitiva.

"Obviamente, por un lado, ellos [la FIA] no quieren dar ventaja a nadie", dijo el jefe de Pirelli Motorsport, Mario Isola. "Es comprensible".

"Por otro lado, necesitamos tener coches que sean lo más representativos posible de la situación de 2026. Elegiremos, junto con los equipos, un nivel de carga aerodinámica que sea representativo".

"Pero éste es el primer test. Vamos a probar la línea de base para entender si el equilibrio es correcto. Obviamente, tenemos simulaciones, y tenemos pruebas indoor, y ya hemos distribuido los datos indoor a todos los equipos, como es habitual, y vamos a distribuir también con los equipos los datos tras esta prueba".

