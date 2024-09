Aston Martin F1 ve "injusto" que Alonso tenga "carreras invisibles"

Los últimos fines de semana están siendo bastante complicados en el equipo Aston Martin, puesto que ya se olvidan de toda posibilidad de sumar podios, como ocurría hace un año, y miran por el desarrollo a largo plazo de un monoplaza bastante complicado de pilotar y que hace la vida de Fernando Alonso y Lance Stroll algo más difícil.

Sin embargo, y tras el anuncio de Adrian Newey, la ilusión está por las nubes en el conjunto de Silverstone, algo que se une a la esperanza de que el español no pierde ni un ápice de habilidad al volante, como demostró en unas carreras que el propio bicampeón no olvidará, pero que pasarán desapercibidas para el público general debido a que no cosechó unas posiciones muy llamativas, como la undécima en el Gran Premio de Italia o la sexta en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Aunque alguien que sí que es consciente de lo que es capaz de hacer Fernando Alonso es su director, Mike Krack, quien tras la conclusión de la carrera en el circuito de Bakú dio su opinión sobre esas citas 'invisibles' del ovetense: "Es muy injusto, para ser sincero, porque tienes que bajar como hasta la sexta plaza para ver su nombre, pero si lo ves en la clasificación y si lo ves en la carrera, no creo que el coche estuviera realmente en esa posición, así que hemos aprovechado al máximo el buen lugar de salida, pero luego también tienes que aguantar hasta la meta, porque hay coches muy rápidos a tu alrededor".

"Uno te intenta hacer un undercut, el otro se queda fuera, y no sabes, ¿qué haces?", afirmó el luxemburgués sobre lo difícil que es mantener una posición que no corresponder al rendimiento del AMR24. "Eso se gestionó muy bien, creo que también por la gente, que sabe muy bien qué hacer en esa situación. Tenemos dificultades con los neumáticos, y llegar a meta sextos ha sido un logro fantástico. Hemos tenido un par de veces este año, donde no hay nada espectacular en la carrera, como en Monza, donde fuimos undécimos con Fernando, y fue una buena carrera pero sin puntos ni nada".

Sobre maximizar el resultado se volvió a insistir, y Mike Krack cree que ese sexto lugar del español en las complicadas calles de la capital de Azerbaiyán con el coche inglés era lo más arriba que podía terminar:"Era el máximo, vimos en las luchas que había que estar alerta, y tenías que estar ahí porque algo podía pasar en cualquier momento, incluso delante con Piastri y Leclerc".

"Con las batallas que había, debíamos estar en esa posición, porque si algo pasaba, podíamos sacar provecho de ello, y lo conseguimos. Para ser sincero, estábamos bastante preocupados por los neumáticos de cara a la carrera, pero Fernando los gestionó muy bien, y todavía tenía algo más, cuando importaba al final, cuando todos venían con medios frescos, me sorprendió lo fácil que fue mantenerlos a raya".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!