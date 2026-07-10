El detalle de mala suerte que puso a Russell delante de Hamilton en Silverstone

Los debriefings poscarrera que todos los equipos realizan en los días posteriores a un fin de semana a menudo sirven para aclarar episodios que, en el momento, parecen difíciles de interpretar. Es lo que ocurrió tras el GP de Silverstone, en particular en la fase más agitada de la carrera, la posterior a la salida de pista de Max Verstappen en la curva Stowe, durante la vuelta 47. La entrada del Safety Car ofreció a muchos pilotos la oportunidad de realizar una parada prácticamente gratuita para montar un juego de neumáticos blandos más fresco y estar así en las mejores condiciones para afrontar la relanzada.

Ferrari llamó inmediatamente a boxes a Charles Leclerc, que en ese momento tenía unos veinte segundos de ventaja sobre Lewis Hamilton. El coste de un pit-stop bajo Safety Car es de unos diez segundos, por lo que la parada de Charles se desarrolló sin ningún problema. Justo después, la Scuderia llamó también a Hamilton y, también en ese caso, todo fue sobre ruedas. Sin embargo, una vez regresó a pista, Lewis se encontró por detrás de George Russell, a quien Mercedes había decidido dejar en pista.

En un primer momento se pensó que la estrategia de Ferrari era poner a Hamilton en condiciones de atacar a Russell en la reanudación. La carrera, sin embargo, terminó detrás del Safety Car, congelando las posiciones y dejando a Lewis en el tercer puesto.

"Se puede discutir si fue o no una buena idea llamar a Lewis a boxes – comentó Fred Vasseur después de la carrera – pero si no lo hubiéramos hecho, Mercedes lo habría hecho con Russell y habríamos asumido un riesgo de cara a la reanudación. Obviamente nos sorprendió un poco que el Safety Car permaneciera en pista tanto tiempo, creo que todos esperaban una relanzada. Podemos discutirlo todo lo que queramos, pero incluso pensándolo de nuevo tomaría la misma decisión".

Posteriormente, sin embargo, surgió un detalle que cambió la lectura del episodio. En el momento de la entrada del Safety Car, Hamilton tenía un margen de unos trece segundos sobre Russell, una ventaja teóricamente suficiente para efectuar la parada y volver a pista por delante del Mercedes.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Manuel Eletto

Lo que marcó la diferencia fue una circunstancia muy particular. Hamilton encontró la doble bandera amarilla poco antes de la entrada del pitlane, precisamente en el tramo en el que Verstappen se había salido de pista. Tal y como prevé el reglamento, Lewis levantó el pie, para luego tomar el carril de entrada hacia la calle de boxes.

Russell, que circulaba por detrás de Hamilton, levantó a su vez respetando la doble bandera amarilla. Sin embargo, al permanecer en pista, tuvo la posibilidad de volver a acelerar en el tramo comprendido entre las curvas 16, 17 y 18, recuperando terreno hasta el límite del delta time impuesto por el reglamento. Así, Russell pudo recuperar lo perdido en el tramo de doble bandera amarilla, ganando metros preciosos respecto a Hamilton.

Fue precisamente ese margen, recuperado en el último sector, lo que permitió a Russell presentarse a la salida del pitlane en paralelo al Ferrari y adelantarse a Hamilton por unas pocas décimas de segundo. Una dinámica determinada exclusivamente por la posición del accidente de Verstappen: si la salida de pista se hubiera producido en otro punto del circuito, también Hamilton habría tenido la posibilidad de recuperar tiempo hasta el límite del delta time antes de entrar a boxes, manteniendo con toda probabilidad la segunda posición.