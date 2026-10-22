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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Así es la decoración especial de Ferrari en Austin, que explica cómo se crea un F1
Ferrari lucirá una decoración especial en el GP de Estados Unidos de F1, desarrollada junto a HP, que deja al descubierto bocetos, planos técnicos y referencias de diseño que narran el proceso de creación de un monoplaza.
Gianluca D'Alessandro
Editado: 22 oct 2026, 8:03
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Con motivo del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Ferrari saldrá a pista con una decoración especial desarrollada junto con su patrocinador HP. No se trata de una 'livery' que celebre un aniversario o un logro deportivo conseguido en el país americano, sino que se remonta a las raíces: el proceso creativo y técnico que da lugar al nacimiento de un monoplaza de Fórmula 1.
La iniciativa gira en torno a un concepto sencillo: cada Ferrari nace primero en una hoja en blanco —que, hoy en día, ya se ha vuelto virtual— antes que en el túnel de viento.
Por este motivo, los SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucirán, sobre el capó del motor y alrededor del cockpit, elementos gráficos inspirados en los bocetos preparatorios, los esbozos conceptuales y los documentos técnicos que acompañan las primeras fases del desarrollo de un F1.
El objetivo es hacer visible lo que normalmente permanece oculto bajo la carrocería, a modo de una especie de visión de rayos X, para establecer un vínculo entre lo que ven los ingenieros durante el desarrollo y lo que perciben los aficionados en la pista. Los modelos tridimensionales, las líneas de diseño y los elementos gráficos propios del trabajo diario de diseñadores e ingenieros se han convertido en parte integrante de la decoración.
Libré especial de Ferrari para Austin
Por ejemplo, en el capó del motor se puede ver un esquema que reproduce la configuración de la caja de cambios y de la unidad de potencia (aunque no la de última generación) con toda la parte híbrida asociada, que se extiende luego con todos los demás elementos alrededor del habitáculo, en todas las zonas blancas.
"Esta decoración celebra el camino que va de una idea a la realidad. Cada Ferrari nace de la creatividad, de los bocetos y de los conocimientos de ingeniería mucho antes de llegar a la pista. Gracias a la colaboración con HP, hemos logrado dar forma visual a este proceso y contar una historia que pone de relieve la artesanía y la innovación que se esconden tras cada actuación", explicó Silvia Cavallaro, directora de Color y Acabados de Ferrari.
"Los retos en el desarrollo de la decoración especial para Austin han sido numerosos y han abarcado tanto el aspecto creativo como el técnico. Por un lado, ha sido necesario transformar el concepto desarrollado junto con Ferrari Design Studio en una solución concretamente aplicable, adaptándola a las complejas geometrías y a los requisitos aerodinámicos del coche. Por otro, hemos colaborado con HP para introducir tecnologías de impresión innovadoras, nunca antes utilizadas en esta aplicación específica".
Diseño especial de Ferrari para Austin
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