Sainz admite no estar al 100%, pero espera "luchar por la pole"

Después de haberse perdido el Gran Premio de Arabia Saudí al tener que ser operado de urgencia por apendicitis, el madrileño ha vuelto este viernes a subirse al monoplaza sólo dos semanas después y, debido a ello, asegura que sus tiempos no lucieron tanto como los de su compañero de equipo, que terminó la jornada como líder con un crono de 1:17.227.

Nada más bajarse de su coche con el tercer mejor tiempo en la FP2, Carlos Sainz habló sobre su estado de salud y fue sincero al reconocer que todavía no se siente al 100%, aunque reconoció que el hecho de haber podido completar la FP1 y la FP2 sin problemas ya era un gran motivo de satisfacción.

"Me siento bien, obviamente estoy cansado después de los entrenamientos y no me he sentido al 100% físicamente, pero creo que he tenido un buen día. Y si me hubieras dicho hace una semana que podía completar las dos sesiones sin problemas, habría sido difícil de creer, así que estoy muy contento".

"Ahora necesito dormir bien y recuperarme lo mejor posible para mañana. Me siento bien", añadió.

Pese a que Charles Leclerc marcó el ritmo y fue la referencia para Ferrari y para toda la parrilla este viernes, el español cree que será mucho más competitivo a medida que avance el fin de semana.

"Creo que Charles ha sido muy rápido hoy. Por mi parte, obviamente, he ido paso a paso y he ido a un ritmo que no estaba en el límite del coche y tampoco en mi límite personal, pero creo que con más vueltas y un poco más de confianza seré más rápido mañana", aseguró.

Aunque físicamente todavía está algo mermado por su reciente operación de apendicitis, Carlos Sainz tiene muy claro que a partir del sábado tiene luchar por lo máximo con su SF-24 en el Gran Premio de Australia, por lo que se pone como objetivo la pole position.

"Espero luchar por la pole position con él [Leclerc] y contra todos los demás, porque creo que va a estar muy apretado todo, lo vimos en la FP1, creo que en la FP2 dimos un buen paso adelante, pero sí, creo que la clasificación de mañana va a ser algo más parecido a la FP1", concluyó el madrileño en Albert Park.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

