Hamilton buscó soluciones en Russell por los problemas de Mercedes F1

Los deberes para Mercedes parecían estar resueltos cuando introdujeron una buena actualización del W14 en el Gran Premio de Mónaco, algo que se confirmó en la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero los alemanes siguen sin estar contentos con cómo rinde su monoplaza. En la jornada del viernes de su carrera de casa ocurrió más de lo mismo, con bastante problemas en el equilibrio, como reconoció Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 no llegó a estar entre los diez primeros en ninguna de las sesiones de los entrenamientos libres, al igual que George Russell, y comentó lo que sucedió para llegar a ese punto: "No me sentí especialmente bien, si soy sincero, pero debe haber sido peor para otros porque no fueron tan rápidos o tuvieron más degradación".

"La última parte de mi sesión empezó a ser más consistente, por alguna razón. Podría haber sido el viento, podría haber sido el equilibrio, o yo acostumbrándome al monoplaza", continuó el inglés. "En esta pista hay que intentar sopesar la balanza durante todo el recorrido, y hacer concesiones aquí y allá. La balanza tiene un borde muy fino y una ventana de equilibrio muy grande, es un ir y venir.

"Es como ir de un extremo a otro del espectro, desde la frenada hasta la entrada en curva, hasta la mitad, hasta la salida de cada giro, así que es una buena batalla", explicó Lewis Hamilton antes de revelar que los compañeros de la escudería de Brackley intentaron ayudarse entre ellos.

"George [Russell] y yo estábamos hablando, y él estaba en una dirección, él aquí con la puesta a punto, yo en otro lado", comentó el más veterano de la dupla de Mercedes. "Me dijo, 'estoy pensando en ir donde estás tú, pero tu tiempo por vuelta es lento', y yo le expliqué que estaba pensando en ir donde estaba él, pero intentaremos trabajar en ello esta noche, y Mick [Schumacher] trabajará en la simulación. Esperemos que se nos ocurra algo para mañana".

Por su parte, el más joven de los de Mercedes aseguró que no fue el mejor de los días, pero mira al sábado y una posible lluvia en la clasificación: "No ha sido nuestro mejor viernes. Creo que las condiciones serán diferentes mañana, debemos tratar de llegar al fondo de la cuestión, porque el ritmo y la FP1 parecían buenos con el neumático medio".

"Pensábamos que con el blando íbamos bien, pero en la FP2 no estábamos en ninguna parte, así que tenemos que tratar de entender eso", dijo George Russell. "Hicimos bastantes cambios de la FP1 a la FP2, pero quizá no compensamos lo suficiente las condiciones o el aprendizaje, ha sido una tarde difícil".

Galería: las mejores imágenes del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1

