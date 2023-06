Hamilton indica lo que Mercedes F1 debe mejorar en Canadá

La primera jornada de acción del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 tuvo a Mercedes como grandes protagonistas después de tener a sus dos monoplazas en lo más alto de la clasificación en la única sesión de entrenamientos libres reales. Los alemanes firmaron el mejor registro con Lewis Hamilton, que logró batir por 27 milésimas a George Russell en el viernes en el Circuit Gilles-Villeneuve.

El siete veces campeón esperó hasta pasada la hora de prácticas para hacer su vuelta más veloz en un trazado en el que tiene siete victorias, y tiene la esperanza de volver a la senda de los triunfos con el renovado W14 de la escudería de Brackely. Los primeros brotes verdes comenzaron en el pasado Gran Premio de España, el lugar en el que hicieron un doble podio, pero el británico habló sobre los puntos que deben seguir mejorando.

Tras terminar con el trabajo sobre el asfalto, el inglés dijo a los medios de comunicación: "No es el mejor [tiempo de vuelta], pero tampoco el peor, así que se nota bastante bien, lo único que pasa es que [el coche] es irregular. Creo que todo el mundo tiene problemas con los baches, y pienso que debemos mejorar el control de la suspensión y el equilibrio en las curvas, con eso creo que estaremos bien".

Cuando se le preguntó a Lewis Hamilton si notaba un paso adelante con las mejoras de la escudería alemana, respondió: "Solo puedo basarme en la comparación con el año pasado, y es mucho mejor, pero la parte trasera no. En general, el monoplaza es un paso adelante, y creo que estoy notando las mejoras que introdujimos en Mónaco".

"Creo que este ha sido el circuito con más baches en el que hemos estado en mucho tiempo, y ha sido un día un poco extraño porque nos hemos perdido la primera sesión. Me sentí muy mal por todos los aficionados que están ahí fuera, teníamos una gran multitud ya desde ayer, así que no sé lo que pasó con las cámaras de circuito cerrado de televisión", continuó el heptacampeón del mundo. "De todos modos, me alegro de que pudimos salir y fue bueno tener una sesión de hora y media".

"No hemos tenido una hora y media desde hace mucho tiempo, así que sentí que el tiempo no se utilizó de manera óptima. Por eso, volveremos y veremos cómo podemos hacerlo, aunque me moría de ganas, quería salir, maximizar el tiempo, me encanta conducir en esta pista", aseguró Lewis Hamilton. "Me encanta desde el momento en que sales del pitlane, el coche no estaba mal, pero creo que tenemos trabajo que hacer".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!