Alonso confirma que las mejoras de Aston Martin F1 "son buenas"

Tras tres semanas de vacaciones, la Fórmula 1 regresó a la acción con los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Países Bajos 2023 en el circuito de Zandvoort. Allí, el equipo Aston Martin presentó una serie de actualizaciones en su monoplaza que esperan que les proporcione el salto de calidad necesario para mantenerse en la lucha por el subcampeonato en la clasificación de constructores.

Su principal baza, Fernando Alonso, se quedó a tan solo dos décimas de Max Verstappen en la primera práctica del día en territorio neerlandés, lo que le permitió ser segundo, mientras que en la segunda sesión se quedó décimo, a medio segundo del registro más rápido de un sorprendente Lando Norris.

A pesar de no haber estado de forma constante en la parte alta de la tabla de tiempos, el ovetense acabó contento con las sensaciones en el trazado holandés, y aseguró que las mejoras del coche funcionaron: "Las mejoras en el AMR23 son buenas, aunque no hemos completado el programa que esperábamos, ya que hubo un par de banderas rojas".

"No hubo nada demasiado dramático por mi parte, y obtuvimos buena información el viernes, pero todavía tenemos que analizarlo todo y ponerlo junto para mañana", comentó el dos veces campeón del mundo, que a pesar de haber superado a su compañero al principio de la jornada, terminó por detrás de Lance Stroll por la tarde.

El canadiense no pudo rodar demasiado en la FP1 por un contratiempo con su motor, pero afirmó que estaba contento: "Me siento bien después de la primera jornada de entrenamientos. Hemos rodado poco en la FP1 debido a un problema con la unidad de potencia, lo que es una pena porque Zandvoort es un gran circuito y muy divertido, pero el equipo ha resuelto el problema rápidamente y he podido volver para la segunda sesión. Tenemos que analizar los datos durante la noche para evaluar las mejoras y volver mañana para continuar con nuestro programa".

