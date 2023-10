Verstappen burla el historial de Austin: "Y con problemas de frenos..."

Tras ver cómo le borraban su mejor vuelta en la clasificación del viernes por límites de pista, Max Verstappen tuvo que arremangarse y remontar desde la sexta posición para ganar el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de este domingo. Por ponerlo en contexto, en las 10 carreras de Fórmula 1 que se habían disputado en Austin, jamás había ganado un piloto que no saliera primero o segundo.

Sin embargo, después de cocinarse a fuego lento cada posición en el Circuito de las Américas de Austin, comenzó a sufrir con los problemas de frenos que señaló a su equipo por radio, y de los que se quejó una y otra vez pidiendo a su ingeniero que no le hablara mientras frenaba.

Durante las últimas vueltas vio cómo un rapidísimo Lewis Hamilton se le acercaba, pero logró salvar su victoria número 15 del año por un margen de 2,225 segundos sobre el inglés de Mercedes.

Cuando le preguntaron si este había sido un triunfo más complicado de lo normal, el holandés de Red Bull declaró: "Sí, por supuesto. Empecé en la sexta posición, pero creo que durante toda la carrera tuve problemas con los frenos. Así que, sí, en este circuito hay bastantes puntos de frenada y realmente no podía tener la misma sensación que el día anterior".

"Eso ha hecho que mi carrera fuera un poco más dura. Al final estuvo muy apretado y además, con los pilotos de atrás y los neumáticos gastados, ha sido un poco más difícil".

Ante la pregunta de si estuvo gestionando gomas durante la carrera, contestó: "Sí, quiero decir, por supuesto, no quieres destruir los neumáticos. Pero como he dicho antes, al mismo tiempo, yo estaba sufriendo mucho en la frenada. Así que me llevó bastante tiempo encontrar al menos un camino intermedio".

Con esta y sin contar las sprint como la del sábado, Verstappen ya suma 50 victorias en Fórmula 1, a solo una de Alain Prost y solo cuatro de entrar en el top 3 histórico cuando supere las 53 de Sebastian Vettel. "Sí, por supuesto, es increíble ganar también aquí mi gran premio número 50. Así que sí, muy orgulloso, por supuesto. Y sí, vamos a seguir tratando de empujar para lograr más", dijo cuando se le citó.

