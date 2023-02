Sainz, sobre el SF-23: "El ritmo de carrera es el primer objetivo"

Cargar el reproductor de audio

Por segundo día consecutivo, Carlos Sainz pudo pilotar el nuevo SF-23 en los test de pretemporada que se están llevando a cabo esta semana en Bahrein. El piloto español volvió a repetir horario, es decir, formó parte de la sesión matinal y no de la vespertina, una mañana que acabó como líder.

Con un tiempo de 1:32.486 conseguido con el compuesto medio (C3), el madrileño volvió a dejar en claro que el monoplaza de Maranello parece haber nacido con buen pie y, si bien los cronos no son tan importantes en las pruebas invernales, sus 70 giros, todos ellos sin problemas, sí que son una referencia a tener en cuenta de cara al resto del año.

Crónica de la segunda jornada de test de la F1 2023: Test de Bahrein: Zhou lidera el día 2, Verstappen destaca y Alonso brilla

Nada más bajarse del SF-23, el piloto del equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1 volvió a dar sus impresiones a la prensa y, de nuevo, intentó no mojarse demasiado, diciendo que no sabrán realmente si son competitivos hasta la primera carrera del curso, que se disputará el próximo fin de semana, del 3 al 5 de marzo, el Gran Premio de Bahrein.

"Hasta que no llevemos el coche al límite en la clasificación será imposible conocer el potencial que de verdad tiene. Porque en los test no vas al límite y no puedes entender esa última sensación, la de la realidad, esa me la dará el coche en clasificación y en carrera", dijo.

"Lo único que busco ahora es hacer mis pruebas. Tenemos un programa bien elaborado por el equipo y luego yo tengo algunas cosas que quiero probar según mis preferencias. Estamos centrados en esas pruebas, para encontrar una respuesta y saber hacia dónde ir o no".

Explicando en qué se ha centrado Ferrari en estos primeros dos días de acción, Carlos Sainz lo tuvo bastante claro y admitió que "el ritmo de carrera es el primer objetivo", después de ver cómo el curso pasado perdían mucho terreno en comparación con Red Bull los domingos.

"Somos conscientes de que a una vuelta en seco [sin gasolina] el SF-23 debería aspirar a igualar como mínimo al F1-75, que siempre fue muy bueno en clasificación", explicó el español.

Volviendo a la preguntas del principio, el piloto madrileño por fin valoró brevemente sus sensaciones respecto al monoplaza de 2023 y fue positivo: "No sé si somos rápidos. Obviamente no somos lentos, pero no sé cómo de rápidos somos comparados con Red Bull y Mercedes por ejemplo", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!