Sainz y su duelo con Leclerc: "Había poco que ganar o perder"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español encaraba la segunda carrera al sprint de la temporada 2022 con la intención de volver a recortar puntos sobre sus rivales, Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez. Tras clasificarse en la tercera posición en la sesión del viernes, tenía en su mano ir a por todas en la salida, más aún viendo que el mexicano de Red Bull estaba en mitad del pelotón después de que la FIA lo sancionara borrando sus tiempos por exceder los límites de la pista en la Q2.

Así pues, Carlos Sainz soltó el embrague con la delicadeza necesaria como para superar al neerlandés y a su compañero, pero solo pudo con Leclerc en la primera curva, aunque el monegasco se la devolvió solo unos metros después, con lo que regresaba a la tercera plaza desde la que comenzó.

En los instantes iniciales, el español atacó al otro Ferrari, pero tras unos bonitos paralelos en las zonas de DRS, optó por levantar el pie para evitar toques y cuidar sus neumáticos medios para llegar hasta el final de la prueba sin sufrir excesivamente.

Así contó el ganador de la pasada carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña cómo fue el arranque de la prueba al sprint en Austria: "Ha habido unas cuentas batallas al principio, primero en la salida y después con Charles [Leclerc], no sé en qué vuelta, en la cuatro o la cinco, pero ha sido divertido".

"Una pena no haberlo podido coger al final, porque ha salido muy bien después de la curva 3 y no ha sido suficiente para poder alcanzarle", explicó Sainz en la rueda de prensa oficial después de bajarse del coche.

En el momento en el que pudo haber alcanzado el liderato, el madrileño trató de hacer una trazada diferente a Max Verstappen, y se vio envuelto en una pelea con su compañero por esa segunda posición poco después, donde tuvo que aflojar para gestionar el resto de las vueltas.

"He perdido algo de agarre en los neumáticos delanteros y traseros y he tenido que recuperar la batería para encontrar mi ritmo, pero siempre es divertido aquí", aseguró Sainz. "Hoy había poco que ganar o perder en esa batalla, hablábamos de un punto o uno menos, no hay muchos en la sprint, y Max [Verstappen] parecía tener el control en el liderato, así que no hemos perdido mucho".

Cuando se le preguntó sobre la posible estrategia del domingo en la carrera principal, el de Ferrari no quiso dar pistas: "Ambos [él y Leclerc] hemos empezado con el medio, ahí está la respuesta, no voy a revelar en qué pensamos o no antes de la carrera".

Sin embargo, espera poder poner las cosas complicadas a sus rivales en la cita principal: "Estamos los tres muy parecidos, ir en la primera posición siempre te da ventaja por ir en aire limpio, pero mañana tendremos que buscar la forma de sacarle de esa zona de confort, y entre los dos hacer cosas diferentes para ir a por él".