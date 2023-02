Sainz se siente preparado para "intentar ganar" en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Ferrari sorprendió a todos sus aficionados con una presentación al más puro estilo de la vieja escuela, un acto presencial en Fiorano en el que las caras más visibles del equipo de Maranello estuvieron visibles, junto a un público que gritaba y aplaudía a sus ídolos.

El equipo italiano presentó su nuevo coche, el SF-23, en el circuito de su propiedad y, pocos minutos después de llevar a cabo el acto, Charles Leclerc salió a pista al volante de su nuevo monoplaza para dar dos vueltas antes de dejarlo en manos de Carlos Sainz, que tras tres vueltas dio por finalizado el shakedown de los de Maranello.

Nada más bajarse de su monoplaza, el piloto español habló ante los medios de comunicación y no tuvo ninguna duda en cuanto a los objetivos para esta nueva temporada 2023 de la Fórmula 1:

"Cuando estás en Ferrari y cuando eres tan competitivo como obviamente lo soy yo, el objetivo tiene que ser luchar por el campeonato e intentar ganar, así tiene que pensar todo el equipo".

"Pase lo que pase este año, obviamente me siento más confiado después del curso pasado. Me siento más capaz, mejor preparado. Ahora sé cómo es luchar en la parte delantera y lo que tengo que hacer en cada momento. Con el coche del año pasado no estaba listo, pero ahora sí lo estoy. Pero siempre digo lo mismo, todos quieren ganar, todos están preparados", explicó.

Centrándose más en el apartado personal, Sainz reconoció que después de un 2022 más flojo de lo esperado, es consciente de que tiene que mejorar en varios aspectos: "La consistencia solía ser uno de mis puntos fuertes como piloto y el año pasado la perdí un poco. Pero luego hay muchas otras cosas: la interacción con el equipo, la resistencia a nivel mental, el estilo de pilotaje y demás".

Si bien el SF-23 recién acaba de nacer, el #55 se mostró positivo al hablar de su nuevo monoplaza e incluso confirmó que había "empujado al máximo" en sus primeras vueltas con el coche de 2023, aunque admitió que para poder dar un buen feedback deberán esperar a los test de Bahrein.

"Sinceramente, lo único que me importa es que el coche sea rápido. El resto, el año pasado pasé por algunos momentos obviamente difícil, teníamos un coche que requería un cierto estilo de pilotaje muy específico. E incluso en esos momentos, me adapté y lo logré, un poco tarde para mi gusto, pero me adapté. El objetivo este año es empezar mejor".

"Hoy ya he presionado. Le pregunté a Charles: '¿Está todo bien?', y me dijo: "Sí, todo se siente bien". Salí y empujé al máximo. He intentado notar algo para dar un poco de feedback, pero de lo de hoy hasta extraer el máximo y poner el coche al límite, todavía hay mucho camino por recorrer".

"Mañana empezaremos a acercarnos al límite, pero hasta Bahrein, cuando pongas un neumático de carrera real, no vas a sentir realmente en qué puntos necesita mejorar el coche", concluyó el piloto madrileño de la escudería del Cavallino.

El equipo de Maranello volverá a pista mañana miércoles 15 de febrero, una jornada en la que harán su primer filming day de la temporada (tienen permitidos dos por reglamento) y completarán unos 100 km como máximo al volante del SF-23, con neumáticos de demostración de Pirelli.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, SF-23