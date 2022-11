Sainz, a un gran nivel: "Confío sobre todo de cara al año que viene"

Cargar el reproductor de audio

Después de una carrera al sprint en al que Carlos Sainz realizó un gran trabajo para pasar del quinto al segundo puesto, el piloto de Ferrari se vio obligado a salir desde la séptima plaza en la carrera del domingo debido a una penalización de cinco posiciones por montar un nuevo ICE (motor de combustión interna).

En la salida, el madrileño consiguió mantener la posición, por detrás de los Mercedes, los Red Bull, Lando Norris y Charles Leclerc, pero poco después ascendió al tercer puesto tras aprovechar los accidentes de Verstappen con Hamilton y de Norris con Leclerc.

En la vuelta 18 llegó al primera parada en boxes de Sainz debido a que una lámina de una visera se metió en uno de sus frenos traseros y estos se sobrecalentaron rápidamente. Los mecánicos de Ferrari aprovecharon y le quitaron el compuesto medio para poner el blando, lo que le hizo caer fuera de las diez primeras posiciones.

Tras las paradas del resto de pilotos y algún que otro adelantamiento en pista, recuperó la tercera plaza, por detrás de Russell y Pérez, pero con Hamilton detrás con gomas mucho más nuevas y recortando tiempo giro a giro. En la 37 de 71, Sainz paró por segunda vez y montó el medio, cayendo hasta el cuarto puesto, a 19 segundos de Hamilton que más tarde paró y volvió a perder la posición, al igual que el mexicano de Red Bull.

En la vuelta 54, Norris sufrió una avería y se activó el VSC, momento en el que el madrileño hizo su tercera parada y puso blandos para llegar al final, colocándose por detrás de Russell, Hamilton y Pérez, que no pararon tampoco más tarde cuando salió el Safety Car.

En la resalida, Sainz empezó a atacar al piloto mexicano, pero no pudo aprovechar la ventaja que le daba su neumático blando hasta que no se activó el DRS, colocándose tercero, por detrás de los Mercedes, la misma posición en la que finalmente cruzaría la bandera a cuadros.

Nada más bajar de su monoplaza, el madrileño compartió sus sensaciones y se mostró muy feliz con su tercera posición de podio pese a las complicaciones que tuvo que atravesar a lo largo de la carrera.

"Mercedes hoy ha sido un poco superior, pero no tanto como esperábamos, en algún momento hemos podido igualarles el ritmo e incluso a veces ser un poquito más rápidos".

"La cuestión es que nuestra carrera no ha sido la ideal, hemos tenido un problema en el disco de freno que nos ha hecho parar muy pronto, nos hemos tenido que ir a las tres paradas, que hoy no era lo más rápido, y a partir de ahí a tope, recuperando y dándolo todo para al final ser terceros".

"Este fin de semana ha sido el más completo en cuanto a ritmo de carrera, clasificación y todo. La verdad es que estoy yendo rápido, estoy a un nivel que estoy confiado sobre todo de cara al año que viene, que si consigo empezar a este nivel, podré estar en la lucha desde el principio".

En referencia a la lucha de su compañero de equipo por el subcampeonato de pilotos con Sergio Pérez, que terminó por detrás de él y que habría cosechado tres puntos más de haberle cedido la posición, Sainz aseguró que no recibió ningún mensaje por radio al respecto.

"A mí no me ha llegado nada por la radio, de hecho me acabo de enterar ahora cuando me lo han dicho", concluyó el español de Ferrari