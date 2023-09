Leclerc cree que el rebufo le habría dado el doblete a Ferrari en Q3

Tras marcar el récord del segundo sector en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, Carlos Sainz lideró a Ferrari en su propia casa para marcar la pole position en Monza con una vuelta de 1:20.294. Eso se tradujo en 13 milésimas de diferencia con respecto a Max Verstappen y su Red Bull, mientras que el otro de los monoplazas del Cavallino Rampante fue tercero, a menos de una décima, pero por delante de George Russell.

Para consolidar la primera posición, los pilotos de la escudería de Maranello se libraron de una posible sanción después de que la FIA los investigara por exceder el tiempo máximo en sus vueltas de preparación en la Q1, pero el monegasco reconoció que el resultado podría haber sido mucho mejor y que habría podido superar el neerlandés si hubiera tenido un rebufo en su último intento, como sí hizo el español.

"Mi sensación solo puede ser 'increíble' con los tifosi", dijo el de Mónaco. "Por supuesto, por mi parte estoy un poco decepcionado, quería ser primero, pero ver que Carlos [Sainz] ha hecho la pole position, es genial para Ferrari, ha hecho un trabajo impresionante todo el fin de semana".

"Yo he estado sufriendo bastante más, en la FP1, FP2, FP3 y la clasificación he conseguido juntarlo todo, así que estoy bastante contento. Desafortunadamente, en la Q3 no tenía rebufo", explicó Charles Leclerc. "Eso probablemente nos costó al menos una posición, pero así es la vida. Deberíamos estar contentos, sobre todo por mi parte, he tenido muchos problemas".

El director de Ferrari, Fred Vasseur, dijo que seguía "convencido" de que los pilotos están mejor sin rebufo en Monza, puesto que el aire sucio puede alterar la aerodinámica en la curva. Por su parte, Carlos Sainz añadió: "Sinceramente, ha sido una clasificación muy intensa, especialmente en la Q3. Los tres fuimos a por todas, estábamos muy, muy al límite".

"Y en esa última vuelta, sabía que me quedaba tiempo por delante en Ascari y Parabólica, y fui a por ello. Funcionó bien, porque apreté de verdad en ese último intento", indicó el español antes de asegurar que en la carrera lo dará "todo para mantener la primera posición".

"Una buena salida, una buena primera vuelta y a ver si podemos luchar contra Max [Verstappen]. Normalmente en las tandas largas él es más rápido, pero yo voy a darlo todo", concluyó el piloto español de Ferrari, que en Monza sumó su cuarta pole position en la Fórmula 1.

Galería: las mejores imágenes del sábado en el Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 1 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 2 / 58 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 58 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 4 / 58 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale de su box 5 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en boxes durante los entrenamientos 6 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Liam Lawson, AlfaTauri AT04 7 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 8 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 10 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 11 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Liam Lawson, AlfaTauri AT04 12 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 14 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 15 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 16 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 17 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 18 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 19 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 20 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Los aficionados llenan una grada 21 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 22 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Los aficionados llenan una grada 23 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 24 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 25 / 58 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Un fan de Ferrari 26 / 58 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 27 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 28 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 29 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 30 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 31 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, sale del garaje 32 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 33 / 58 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 34 / 58 Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 35 / 58 Carlos Sainz, Ferrari SF-23 36 / 58 Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 37 / 58 Carlos Sainz, Ferrari SF-23 38 / 58 Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 39 / 58 Lewis Hamilton, Mercedes W14 40 / 58 Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 41 / 58 Nico Hulkenberg, Haas VF-23 42 / 58 Charles Leclerc, Ferrari SF-23 43 / 58 George Russell, Mercedes W14 44 / 58 Esteban Ocon, Alpine A523 45 / 58 Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 46 / 58 Lando Norris, McLaren MCL60 47 / 58 Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 48 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un aficionado toma una foto al paso de Pierre Gasly, Alpine A523 49 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 50 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 51 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 52 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 53 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 54 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Liam Lawson, AlfaTauri AT04 55 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 56 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 57 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 58 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

