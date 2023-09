Sainz, tras la pole: "Una de las mejores vueltas de mi vida"

Después de dominar la segunda y la tercera sesión de entrenamientos libres, faltaba comprobar si el buen ritmo de Ferrari era un espejismo o si por el contrario era una realidad y, Carlos Sainz, al volante del SF-23, demostró que el rendimiento estaba ahí al conseguir una pole position de infarto en Monza, delante de todos los aficionados del equipo de Maranello.

Nada más bajarse de su coche y todavía muy efusivo viendo el apoyo de toda la tribuna principal, el piloto español se mostró realmente contento con su clasificación y con una primera posición muy trabajada en la que tuvo que ir al límite para superar por milésimas a Max Verstappen y Charles Leclerc.

"Sinceramente, ha sido una clasificación muy intensa, sobre todo la Q3. Los tres fuimos a por ello, estábamos muy, muy al límite, y en esa última vuelta sabía que tenía algo de tiempo por ganar en Ascari y en la Parabólica, y fui a por ello. Fue bien, empujé mucho en esa última vuelta".

"Me he sentido muy cómodo en el coche y creo que he hecho una de las mejores vueltas de mi vida en Q3 para conseguir esta pole tan apretada entre nosotros, como solía ser el año pasado".

El piloto madrileño también explicó sus sensaciones al conquistar una pole position en Monza con el uniforme rojo de Ferrari, una sensación que no se puede comparar con ninguna otra.

"Se me puso la piel de gallina desde el momento en el que crucé la línea de meta, toda la vuelta siguiente fui mirando a los aficionados y obviamente al salir del coche y ver todo esto... Todavía no se me ha ido la piel de gallina. Es increíble".

"En el hotel, llegando a la pista, donde vayamos. Es todo ruido, apoyo y ánimos. Es la mejor sensación que puedes tener como piloto y como atleta", añadió.

En cuanto a sus opciones para la carrera de mañana domingo, Carlos Sainz prefirió ser optimista, aunque reconoció que quizá terminar en el podio era una meta más realista que el triunfo, ya que Red Bull, sobre todo en carrera, suele tener un extra de ritmo, mientras que el SF-23 este curso está sufriendo mucho más en las tandas largas que a una vuelta.

"[El podio] es el objetivo número uno para mañana. Lo voy a dar todo para aguantar esa primera posición. Una buena salida, un buen primer tramo de carrera y a ver si podemos luchar con Max [Verstappen]; normalmente en las tandas largas es más rápido, pero voy a darlo todo", concluyó el madrileño, que en estos momentos ocupa la quinta posición de la clasificación de pilotos.

Las mejores imágenes del sábado en el GP de Italia 2023 de la Fórmula 1:

