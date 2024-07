Hamilton explica su déficit de "locura" con Verstappen en Austria

Las dificultades en el equipo de Brackley al principio de la temporada 2024 de Fórmula 1 parecían complicadas de resolver, pero con el paso de las carreras y las actualizaciones en el W15, sus dos pilotos parecieron tener más ritmo. Sin embargo, en la clasificación del Gran Premio de Austria tuvieron un problema concreto con respecto al líder de la clasificación, Max Verstappen.

Al término de la sesión en la que se decidieron las posiciones en la parrilla de salida, Lewis Hamilton tan solo pudo ser quinto, mientras que su compañero, George Russell, se hizo con la tercera plaza, pero el heptacampeón del mundo hizo hincapié en que sufrían en la velocidad punta en comparación con el RB20, y dijo: "Hicimos cambios de cara a la sesión de clasificación y el coche iba mejor, sin problemas importantes. Hemos bajado mucho en la alta velocidad en comparación con Max [Verstappen], mucho, es una locura lo rápido que son en la alta velocidad, creo que eran entre 12 y 13 km/h más rápidos, lo que es mucho".

No obstante, al británico le hace falta algo más, ya que es consciente de que Mercedes necesita más carga aerodinámica para ser competitivo en las curvas en donde se requiere: "Simplemente no tenemos suficiente carga aerodinámica, no hemos hecho ningún compromiso, es todo lo que tenemos. No sé la respuesta, sinceramente, si pudiera coger un trozo de carga aerodinámica y echármelo a la espalda lo haría, pero no es así".

"Así que vamos a seguir trabajando para mejorarlo, pero la idea de que podamos ganar una carrera este año con una diferencia de medio segundo como la de hoy es un poco más lejana, aunque debemos seguir trabajando", explicó Lewis Hamilton, aunque no le sorprendió la diferencia con el líder. La verdad es que no, no diría que me sorprende".

"Parece que siempre somos rápidos en la FP1 y en los entrenamientos. Siempre somos rápidos", aseguró el de Mercedes. "No sé si es el combustible, el motor o la estrategia lo que usamos y los demás no, y entonces los demás son más rápidos y nosotros no, así son las cosas".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!