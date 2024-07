Alonso, "muy decepcionado" tras la maniobra de Sainz y Piastri

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1 dejó a Fernando Alonso con un mal sabor de boca, puesto que tan solo pudo cosechar una décima posición después del tráfico que le privó de hacer un mejor giro. Una vez que se bajó de su monoplaza, el asturiano reconoció estar "muy decepcionado", porque era consciente de que podría haber cosechado un mejor lugar en la parrilla de salida de no ser por lo que ocurrió en esos segundos finales en la Q3.

Cuando estaba a punto de comenzar con su último intento en el circuito de Silverstone, tanto Carlos Sainz como Oscar Piastri se interpusieron en su camino, con lo que se vio obligado a empezar el giro a muy baja velocidad y perdió tanto tiempo que prefirió abortar la vuelta: "Estoy muy decepcionado, porque no completamos la vuelta. Estoy un poco decepcionado porque solo teníamos un nuevo juego de blandos para la Q3, y no pudimos hacer la vuelta, fue una dura lucha entre Carlos [Sainz], Oscar [Piastri] y yo, empezaron muy juntos, por lo que no lo hicieron muy bien".

"Yo empecé la última curva en primera marcha, entonces en la tercera curva estaba medio segundo por detrás, por lo que entramos a boxes", reconoció Fernando Alonso. "Estuve tercero en la Q2, y con ese tiempo igual podría haber sido sexto o séptimo en la Q3, duele un poco, pero no hay nada que podamos hacer ahora".

Sin embargo, una de las cosas más importantes es que en Aston Martin parecen entender algo más de los contratiempos que impidieron al equipo pelear por los puntos en las últimas carreras: "Creo que entendimos un par de problemas que afrontamos en Barcelona y Austria, por lo que somos más optimistas para esta carrera, porque podíamos solucionarlo".

"El coche volvió a una posición más natural, siendo el quinto o sexto más rápido, y espero que mañana podamos pelear por los puntos con los dos coches", comentó, antes de hacer ver al resto que el AMR24 es en esencia el mismo, aunque la evolución se debe a varias cosas. "Creo que teníamos un poco más de agarre, el coche es el mismo, solo que un poco más rápido. Es una combinación, el monoplaza es mejor y pudimos probar en los libres el nuevo alerón delantero, que fue, como esperábamos, un paso adelante, y parece que hemos arreglado el monoplaza aquí tras Barcelona y Austria".

