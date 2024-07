Alonso esquiva la sanción tras la clasificación de Silverstone F1

Una vez concluida la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, en la que Fernando Alonso terminó décimo después de una última vuelta un tanto caótica que evitó que mostrase su verdadero potencial después de una Q1 y una Q2 muy prometedoras, los comisarios de la FIA anunciaron que el piloto asturiano tendría que pasar a declarar ante los comisarios.

La FIA citó al piloto de Aston Martin por una "supuesta infracción del artículo 34.4 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA", por un incidente descrito como "Trabajar en el fast lane" a una hora concreta: "las 15:17h", justo cuando Sergio Pérez había perdido el control de su Red Bull, causando una bandera roja que detuvo la Q1 en Silverstone.

La acusación hacía referencia a que los mecánicos del equipo de Silverstone habían tocado el coche del asturiano para hacerle regresar al garaje tras ver cómo Alonso se quedaba tirado en el pitlane después de que las luces del semáforo se pusiesen de color rojo en el momento en el que se dirigía a la pista.

Una vez escuchadas las versiones del piloto y del equipo, los comisarios consideraron que se había llevado a cabo un protocolo que no ponía en peligro a ningún individuo y que era 100% necesario para recuperar el monoplaza de Alonso en una situación tan concreta en la que tenía totalmente prohibido cruzar el semáforo en rojo.

Debido a ello, los comisarios de la FIA dejaron sin sanción al español y mañana domingo saldrá desde la décima posición de la parrilla de salida, por delante de Charles Leclerc y detrás de Alexander Albon.

Su compañero, Lance Stroll, también tuvo que declarar ante los comisarios por un motivo similar, pero el canadiense sí llegó a cruzar el semáforo en rojo. Sin embargo, los comisarios consideraron que no tuvo tiempo de reacción necesario como para haber frenado antes de cruzar mínimamente la línea que delimita la salida del pitlane, por lo que sólo recibió una reprimenda.

Resolución del comunicado de la FIA del caso Alonso en Silverstone:

"Los comisarios escucharon al representante del equipo y revisaron el vídeo y la onboard del coche"

"Antes del reinicio de la Q1, el coche 14 salió de su garaje y su rueda delantera izquierda estaba en el carril rápido. Según el Punto 11 de las Notas del Director de Carrera, eso por definición se considera estar en el carril rápido. El artículo 34.4 especifica que, salvo algunas excepciones específicas que no se aplican en este caso, sólo se permite trabajar en el coche en el carril interior".

"La evidencia en video muestra claramente a los miembros del equipo colocando un gato debajo de la parte trasera del coche 14 y moviéndolo. Por lo que se considera que el coche está en movimiento".

"Sin embargo, a partir de la evidencia en video queda claro que es una práctica común para mover un monoplaza cuando se encuentra en el carril rápido y hay una bandera roja. Y en estos momentos la normativa no dice nada al respecto".

"En este caso particular, la acción del equipo no retrasó la sesión ni frenó a otro coche ni tampoco obtuvieron ninguna ventaja deportiva. En consecuencia, los comisarios determinan no aplicar una penalización".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

