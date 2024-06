Pérez asegura que el equilibrio de su Red Bull F1 era "una pesadilla"

Sergio Pérez sabía que el GP de España 2024 iba a ser complicado para él incluso desde antes de aterrizar en Barcelona, ya que arrastraba una penalización de tres posiciones para la parrilla de salida por una sanción recibida en el último GP de Canadá. Pero tampoco ayudó el hecho de que sólo pudiese conseguir el octavo mejor tiempo en la clasificación, por lo que tuvo que salir 11º.

Desde esa posición de salida, el mexicano poco pudo hacer y se tuvo que confirmar con ser octavo.

"Era tan difícil adelantar en esa primera tanda que mi carrera ya había terminado", suspiraba Pérez tras la carrera. "Estaba atrapado detrás de Nico Hulkenberg y patinaba mucho. Fue una carrera de total pesadilla. Así que sí, en general ha sido una carrera muy dura".

Pérez es conocido por su gran gestión de gomas, pero este domingo en Barcelona no necesitó sacar a relucir ese talento, ya que fue el piloto que más veces pasó por boxes, algo que le ayudó a ganarle la batalla a los Alpine: "Eso nos permitió llegar hasta Gasly y conseguir el octavo puesto, pero fue muy difícil. Creo que todo se echó a perder en esa primera tanda", explicó

En la carrera, Checo tuvo algunos problemas con los neumáticos blandos, que él cree que pueden estar relacionados con los problemas a los que se enfrentó también en la sesión de clasifiación.

"El tren delantero estaba muy limitado, no conseguía girar y pisar el acelerador. El problema es que no puedo equilibrar el coche en los diferentes tipos de curvas. Me cuesta sobre todo en las curvas lentas y de velocidad media, donde no tengo estabilidad en la entrada. Es algo en lo que estoy trabajando con el equipo. Hemos hecho algunos cambios este fin de semana, pero no creo que todos hayan funcionado".

Sin embargo, es evidente que el mexicano sigue en medio de una mala racha personal, que él mismo cree que podría acabarse si consigue terminar un gran premio sin problemas.

"Este fin de semana ha ido mal en el sentido de que hemos explorado más de lo que realmente hemos probado. Nunca cambiamos realmente la puesta a punto, pero tocamos tantas cosas que creo que estábamos un poco desesperados por encontrar el equilibrio".

"Tenemos que revisar todo eso, pero veo la luz al final del túnel. Al fin y al cabo, te tomas esta experiencia como una sabia lección y luego pasas a la siguiente carrera. Habrá otros retos y tenemos una larga temporada por delante. Es importante que mantengamos la calma", concluyó el de Red Bull.

