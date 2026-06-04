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Norris llega a Mónaco "con la esperanza de lograr la pole y la victoria"

El actual campeón del mundo cree que el GP de Mónaco 2026 de la F1 puede darle a McLaren la oportunidad de romper el actual dominio de Mercedes.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La pasada temporada, McLaren fue el gran dominador y se llevó la victoria en Mónaco, un circuito con unas características muy diferentes que hacen que varios equipos sueñen con derrotar a Mercedes este año.

De hecho, cuando se le preguntó a Lando Norris por las posibilidades que tenía de revalidad su victoria, se mostró bastante optimista, aunque también realista.

"Bueno, creo que nuestra temporada hasta este fin de semana el año pasado fue un poco mejor que la que hemos tenido este año. Así que quizá no estemos al nivel que estuvimos la temporada pasada. Pero creo que somos optimistas. Seguimos queriendo llegar con la esperanza de intentar conseguir una pole y una victoria. Esos siguen siendo los objetivos que queremos marcarnos".

Y añadió: "Por otro lado, Ferrari y Mercedes han sido obviamente muy fuertes, Mercedes todavía más. Así que estamos mejorando. No queremos ser demasiado optimistas. Pero al mismo tiempo, queremos venir a los fines de semana ahora mismo con la creencia de que todo es posible. Y así es como queremos seguir por ahora".

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En cuanto al característico circuito de Montecarlo, el piloto británico de McLaren no sabe decir si se adaptará o no al McL40, ya que la filosofía del monoplaza es muy diferente a las de años atrás, con un reglamento técnico totalmente distinto.

"Es muy difícil de decir. Creo que estuvimos más cerca de la pole este año en Montreal que la última vez, cuando teníamos un coche más dominante. Luego ganamos (en la sprint) en un circuito similar de baja velocidad y bajo agarre como tenemos aquí".

"Así que cuando piensas en esas cosas, queremos tener confianza, pero cuando piensas en otras cosas, como nuestro rendimiento general este año, ya no tanto. Pero también sabemos dónde estamos comparados con los demás, dónde son rápidos y dónde no".

"Es cierto que los Ferrari no son los más rápidos en las rectas, pero eso también es porque tienen mucha carga aerodinámica y mucha resistencia. Así que es como un castigo propio que se imponen a sí mismos, lo que les da algo de ventaja, que sí, obviamente se notará este fin de semana", dijo el actual campeón de la Fórmula 1.

Apunta para mañana:
Lando Norris, McLaren, con su casco especial para el GP de Mónaco 2026 de la F1

Lando Norris, McLaren, con su casco especial para el GP de Mónaco 2026 de la F1

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

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