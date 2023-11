Norris pudo ser "conservador" en la salida de la sprint de Brasil F1

Tras conseguir la pole en la clasificación al sprint, Lando Norris apuntaba alto en la carrera corta del sábado en Brasil. Parecía que el inglés había hecho una buena salida desde la primera línea de la parrilla, y que lo tenía todo de cara para liderar en la primera curva de Interlagos.

Sin embargo, durante la segunda fase de la aceleración, Max Verstappen, que salía justo detrás, fue capaz de superar al McLaren y se puso en cabeza tras adelantarle por el interior.

Norris admitió que tal vez jugó demasiado "a lo seguro" con la forma en que planteó las cosas en la salida, pero no estaba convencido sobre por qué Verstappen le había adelantado.

"Tengo que revisarlo", dijo Lando cuando se le preguntó por su explicación tras haber perdido el liderato en la salida. "Es algo para mirar atrás. Mi salida inicial fue buena, pero [en] mi segunda fase [de aceleración], tal vez fui un poco conservador".

"No creo que me hayan patinado las ruedas. He ido un poco sobre seguro. Así que [hay] cosas que mejorar para mañana", siguió el piloto de Bristol.

El propio Verstappen coincidió con la opinión de Norris de que fue la segunda fase de la salida la que resultó crítica para el adelantamiento.

"Era, por supuesto, importante intentar adelantarme [por ser mejor] en la salida", dijo el tricampeón. "Creo que [la salida] inicial no fue, digamos, increíble, pero la segunda parte fue muy buena. Así que nos pusimos líderes y luego todo fue cuestión de gestión".

Tras perder el liderato en favor de Verstappen, Norris se complicó aún más el sábado al perder una posición con George Russell en la curva 4. Sin embargo, fue capaz de recuperar ese lugar y se acercó brevemente a Verstappen antes de que el campeón del mundo pudiera alejarse.

"Me pilló durmiendo un poco con George en la primera vuelta, pero el ritmo fue fuerte después", dijo. "Intenté ir a por Max pero no [fue] suficiente. Pero ha sido divertido", comentó al respecto.

Aunque Norris estaba ligeramente decepcionado por no tener suficiente ritmo para desafiar al de Red Bull, también dijo que no había nada de qué avergonzarse por perder.

"No estamos luchando necesariamente, [con] Max, creo que estamos hablando de competir contra uno de los mejores pilotos en uno de los mejores coches que ha habido en la Fórmula 1", detalló.

"No vamos a estar luchando de repente contra un Red Bull en una pista que casi no esperábamos que fuera tan buena como lo ha sido. Muchas buenas sorpresas y muchos aspectos positivos para nosotros. Por supuesto, mañana lo intentaremos de nuevo, pero tendremos que adelantar un poco más", remachó.