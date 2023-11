Verstappen bromea con Norris tras ponerle la "galleta" en la salida

La carrera al sprint del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1 iba a ser de emociones fuertes, con un Lando Norris que intentaría defender la primera plaza que cosechó en la clasificación shootout. Sin embargo, a los pocos metros, Max Verstappen le robó el liderato al británico para comandar la prueba hasta que cayó la bandera a cuadros tras 24 giros.

El neerlandés bromeó en la sala de prensa al decir que era "como darle una galleta" a su rival inglés, pero pronto cambió su discurso para sorprender a todos y explicar que en ningún momento tuvo la necesidad de apretar porque estaba gestionando. La diferencia entre ambos no fue muy grande, de poco más de cuatro segundos, síntoma de que todavía queda mucho por hacer hasta recortar la ventaja con Red Bull.

"Desde el principio, no hay ninguna vuelta en la que haya ido a fondo, no puedes, es imposible", respondió el campeón del mundo cuando se le preguntó si estuvo gestionando durante la carrera al sprint. "Se trataba de gestionar, hubo un momento en el que Lando [Norris] se acercó, así que tuve que gestionar, pero lo hice mejor, ha estado cerca, pero creo que mañana, con las paradas, no se sabe lo que puede pasar".

Max Verstappen era consciente de que debía superar pronto a Lando Norris si quería optar al triunfo y no verse metido en problemas con las temperaturas "Era importante tratar de salir delante. Creo que la arrancada no fue increíble, pero después fue muy bien, así que nos pusimos en parelelo [con Lando Norris], y luego todo fue cuestión de gestión".

"Aquí, en esta pista, hay mucha degradación, los neumáticos se desgastan mucho, así que 24 vueltas con un juego de neumáticos es muy largo, estaba tratando de mantener un tiempo de vuelta constante, y creo que hoy hemos gestionado la carrera bastante bien", aseguró el holandés.

No obstante, Max Verstappen es cauto sobre lo que podría suceder, debido a que el curso pasado fue Mercedes quien se llevó la victoria en Interlagos: "El año pasado fue muy difícil para nosotros por aquí, así que hoy fue mucho mejor, pero creo que todo el mundo sigue pensando en que no se puede ir a tope. Se trata de mantener los neumáticos bajo control, y pienso que lo hemos hecho bien".

