Pérez asegura que Red Bull F1 tiene "mucho por mejorar" en el coche

Todos los pilotos aterrizaron en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 con la intención de disputar con total normalidad la octava prueba del curso después de los incendios y problemas de visibilidad con el humo de la zona. Sin embargo, tras solo cinco minutos de los primeros entrenamientos libres, la FIA decretó un periodo de bandera roja que no se reanudó por un problema en la "infraestructura local" del Circuit Gilles-Villeneuve, que impedía garantizar la seguridad.

Una vez resueltos los contratiempos, los monoplazas regresaron al asfalto media hora antes de lo previsto, con 30 minutos adicionales para la segunda práctica, que fueron utilizados por los Red Bull para investigar y encontrar la configuración ideal para la carrera canadiense. Sus pilotos acabaron en la sexta y octava posición, con Max Verstappen por delante de Sergio Pérez, aunque el mexicano acabó contento con el resultado.

El de Guadalajara dio sus sensaciones tras acabar el día con su RB19, y dijo: "En general, bien, ha sido positivo, creo que tenemos mucha información para analizar, jugamos mucho con el equilibrio mecánico. Al final no me gusto donde habíamos terminado con el monoplaza, pero ya no podíamos cambiarlo".

"Creo que tenemos mucho por mejorar en el coche", reflexionó Sergio Pérez a los micrófonos de FOX Sports en el trazado norteamericano, quien aseguró que la falta de rodaje durante la primera sesión afectará inevitablemente en el transcurso del fin de semana en Canadá, lo que se sumaba al aguacero final que cayó. "Hubo muchas interrupciones. Es muy difícil entender, especialmente en tandas de carrera largas, porque llegó la lluvia en las últimas vueltas y salimos muy tarde a rodar con tanques llenos".

