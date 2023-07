Leclerc, frustrado tras otra decepción de Ferrari F1 en Hungría

En Ferrari hay una clara decepción tras la clasificación del Gran Premio de Hungría. Y en las palabras del piloto monegasco hay casi un atisbo de resignación, ya que los de Maranello esperaban obtener resultados mucho mejores e incluso pensaban en luchar o estar cerca de la pole position.

En cambio, al final del sábado, Ferrari se encontró con un sexto y un undécimo puesto que le obligarán a intentar la remontada en carrera en un circuito de Hungaroring en el que adelantar tampoco es una tarea sencilla.

Nada más bajarse de su Ferrari SF-23, Leclerc admitió que en general estaba satisfecho con su vuelta de la Q3, que le dejó en la sexta posición, aunque explicó que el coche se deslizaba en el último sector y que perdió la parte trasera en varias ocasiones durante su giro.

"El último sector no ha sido muy bueno porque he cogido un par de rebufos durante la vuelta y he perdido los neumáticos traseros. Perdí cinco centésimas que me habrían permitido ganar algunas posiciones, pero sinceramente la vuelta fue buena", dijo el de Ferrari a Sky Sport.

Charles Leclerc también se mostró sorprendido por el rendimiento de los McLaren, que este fin de semana están confirmado que no fue una casualidad lo sucedido en el GP de Gran Bretaña.

"Estamos sorprendidos con McLaren, porque esperábamos que hubieran dado un paso adelante sólo en las curvas rápidas, pero hoy se puede ver que han dado un paso adelante en general. Esperemos que las próximas actualizaciones nos permitan competir con ellos". dijo.

El monegasco no quiso hablar demasiado del formato experimental que la Fórmula 1 está probando este fin de semana en Hungría y se centró más en sus posibilidades para la carrera: "El formato es igual para todos, así que al final no creo que nos afecte más que a los demás".

"La degradación no era mala en las simulaciones, pero el ritmo no parecía muy bueno. Vamos a ver, es difícil comparar stints con un formato así, pero si hacemos un buen trabajo en términos de gestión de neumáticos todo es posible, porque eso es lo que marca la diferencia aquí".

Leclerc también se mostró sorprendido por el rendimiento de los Alfa Romeo, que lucharon de tú a tú con Ferrari en la clasificación, y aseguró que el equipo tenía "mucho trabajo por hacer" ya que obviamente no es una buena noticia ver a un equipo cliente suyo en esa posición tan cercana.

"Valtteri Bottas está detrás de mí, creo. Han sido muy fuertes, ayer el equipo me mostró las simulaciones de cómo pensaban que estaría la parrilla y sinceramente dieron en el clavo".

"Ayer pensé 'podría haber algo mal y ser un error' y hoy me demostraron que estaba equivocado porque el equipo lo esperaba. Así que, de nuevo, tenemos mucho trabajo por hacer", dijo para finalizar el piloto de Ferrari que ocupa la séptima posición en la clasificación de pilotos.

Las mejores imágenes del sábado de Fórmula 1 en Hungría:

