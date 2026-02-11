Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"
Al término del primer día de test en Bahrein, Leclerc hizo un balance positivo y destacó que los datos recopilados en la pista coinciden con los de la fábrica.
La primera jornada de test en Bahrein terminó con un tercer puesto para Charles Leclerc, pero lo que realmente importa no es tanto el tiempo, sino el trabajo de correlación y estudio del SF-26, con otros cinco días de pruebas por delante antes del inicio del campeonato mundial.
Tras evaluar positivamente la fiabilidad en los test privados de Barcelona, ahora la atención comienza a centrarse en las novedades aerodinámicas y en la configuración.
Por lo tanto, no debe sorprender que por la mañana aparecieran en el SF-26 las clásicas parrillas de sensores en diferentes áreas del coche para recopilar datos. La información adquirida se introducirá directamente en el simulador, no solo para comparar los modelos desarrollados durante el invierno, sino también para perfeccionarlos de cara al programa de trabajo previsto para los próximos días.
El monegasco cerró la jornada con 61 vueltas, habiendo rodado solo por la tarde, ya que la sesión matinal corrió a cargo de Hamilton, que completó 52 giros. Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones y, como es lógico, casi nadie se moja: los equipos prefieren centrarse en su trabajo interno, también porque, dependiendo de cómo se gestione la energía, los tiempos por vuelta varían mucho.
Haciendo balance del día, Leclerc ha destacado que el principal aspecto positivo de este debut del coche en Bahrein es haber logrado completar sin problemas el programa previsto, además de la buena correlación de los datos recopilados.
"Para mí ha sido una media jornada de pruebas productiva, porque hemos podido completar el programa sin problemas, lo que siempre es positivo en esta fase", explicó el monegasco.
Por otro lado, las sensaciones en Bahrein son diferentes a las de Barcelona, lo que no debería ser una sorpresa, porque son circuitos muy distintos. Además, lo que más molestó a los pilotos hoy fue el viento: algo habitual en Sakhir, donde año tras año las ráfagas pueden influir en el comportamiento del coche.
"Las sensaciones han sido bastante diferentes a las de Barcelona, ya que aquí las condiciones son muy distintas, pero es justo lo que necesitamos: ganar experiencia en otra pista y comprender cómo se comporta el coche en diferentes escenarios", añadió.
Sin embargo, lo positivo es que los datos coinciden con los de la fábrica, algo que no es nada obvio al inicio de una revolución técnica tan profunda: "Hasta ahora, los datos coinciden básicamente con lo que esperábamos de las simulaciones, lo cual es positivo. Ahora el objetivo es seguir adelante con el programa y asegurarnos de llegar lo más preparados posible a la primera carrera".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
