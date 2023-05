Leclerc, resignado: "No estoy contento, pero éste es el coche"

Ferrari, gracias a Charles Leclerc, consiguió meterse entre los tres mejores clasificados con un mejor crono de 1:11.471 en su gran premio de casa, a solo 0.106s de la pole de Max Verstappen en Mónaco, sede de la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2023, pero fue sancionado después con tres posiciones por bloquear a Lando Norris.

El piloto monegasco logró hacer una excelente vuelta en su último intento de la Q3 y se colocó en la primera plaza, pero unos segundos después fue desbancado por el Aston Martin de Fernando Alonso y, gracias a un tercer sector inmejorable, por el Red Bull de Max Verstappen.

Eso provocó que Leclerc cayera a la tercera posición y mañana saldrá desde la segunda fila de la parrilla junto a un Esteban Ocon que sorprendió a todos al terminar por delante de Carlos Sainz.

Al término de la clasificación, el monegasco admitió que no estaba contento con el resultado y también reconoció que no podía hacer más con ese monoplaza: "No estoy feliz con el tercer puesto, pero por otro lado hay que recordar en qué situación estamos éste es nuestro coche en estos momentos. Ha sido una clasificación difícil y un fin de semana complicado. Hemos trabajado mucho en el coche, en la puesta a punto".

El tercer puesto, aunque no fuese el resultado que esperaba, mantenía a Leclerc en la lucha por la victoria para la carrera del domingo, antes de su sanción. La pista de Mónaco es tan especial que deja abiertas muchas posibilidades, ya que todo puede pasar, sobre todo si tenemos en cuenta la incertidumbre meteorológica que prevé que la lluvia también podría entrar en juego mañana.

"Para ganar necesitaría esa pizca de suerte que siempre me ha faltado aquí en los últimos años, pero no sé cómo serán las previsiones meteorológicas. Ayer parecía que podría llover el domingo. Si eso ocurre, todo es posible. Lo daré todo pase lo que pase y ya veremos cuál será el resultado".

Sin embargo, Charles Leclerc fue investigado por parte de los comisarios de carrera y recibió una sanción que lo complica todo. El piloto de Ferrari obstruyó a Lando Norris nada más entrar en el túnel cuando el británico de McLaren hacía su último intento de la Q3 y le impusieron tres posiciones en la parrilla como castigo.

