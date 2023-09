Leclerc: "La F1 tiene que ser eso, duelos duros. Felicito a Sainz"

Charles Leclerc intentó por todos los medios darle la vuelta al resultado de ayer, cuando Carlos Sainz se llevó la pole y él sólo puso ser tercero, pero sus varios intentos de adelantar a su compañero de equipo fracasaron y terminó cuarto, por detrás del español.

El piloto monegasco analizó su carrera nada más bajarse del monoplaza y explicó la razón por la que se mantuvo cauto en los primeros metros del Gran Premio de Italia: "En la primera vuelta no quería correr riesgos innecesarios. Así que en la salida intenté evitar cualquier incidente y luego, sinceramente, no había espacio ni a izquierda ni a derecha", dijo.

Una vez paró en boxes para montar un juego de neumáticos duros nuevos, Leclerc intentó primero adelantar a Sainz nada más salir de boxes, pero no lo consiguió. Más tarde trató de aguantar la presión de Sergio Pérez, pero el RB19 tenía más ritmo que su SF-23.

"Cuando monté los neumáticos duros intenté gestionarlos para la última parte de la carrera. Hice lo mismo que en el primer stint. Si nos fijamos en mi ritmo, siempre era más competitivo hacia el final. Al principio del stint con los neumáticos duros intenté ahorrar goma y a la vez mantener a Pérez detrás, pero era muy difícil porque los Red Bull tenían más ritmo que nosotros".

"Al final lo he dado todo, pero eso no cambia mucho, porque Carlos está en el podio y yo no. Nuestro duelo ha sido muy bueno y al límite, por supuesto. En la frenada de la primera chicane ambos nos movíamos en la frenada, de hecho bloqueamos en varias ocasiones, pero lo disfruté".

El piloto monegasco de Ferrari también habló sobre las últimas vueltas en Monza, en las que sintió un aumento considerable del cansancio debido a la intensidad de la carrera.

"La carrera ha sido dura, sobre todo en las últimas vueltas, cuando tanto Carlos como Pérez y yo hemos apretado al máximo, hemos intentado darlo todo para acabar en el podio".

"Nos lo hemos pasado muy bien, pero creo que ha sido menos divertido para el muro. Para mí, la Fórmula 1 tiene que ser eso, duelos duros. Primero con Sergio y luego con Carlos".

"Me divertí mucho y felicito a Carlos por el podio, porque sin duda será una gran satisfacción para su temporada. Al final acabar tercero y cuarto es el mejor resultado que podíamos conseguir hoy, no ha sido posible seguir el ritmo de Red Bull", concluyó el piloto de Ferrari, que se mantiene en sexta posición en el campeonato de pilotos, por detrás de su compañero de equipo.

Las mejores imágenes del domingo de Fórmula 1 en el GP de Italia 2023:

