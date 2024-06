McLaren F1 necesita "provocarse" a sí misma, según Norris

El piloto británico dijo que McLaren aprendió que necesita "provocarse" más si quiere evitar los pequeños errores que le costaron victorias en las últimas carreras de Fórmula 1. Lando Norris viene de un Gran Premio de Canadá especialmente frustrante, en el que dos decisiones sobre las paradas en boxes, una en condiciones de coche de seguridad, le privaron de la primera posición.

Sin embargo, los de Woking también se enfrentan al hecho de que otras decisiones clave o pequeñas mejoras de rendimiento podrían haber inclinado la balanza a su favor en lugar de dar la oportunidad a sus rivales. Al hablar con los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de España, el inglés indicó que tanto él como su escudería realizaron una profunda inmersión en los acontecimientos del Circuito Gilles-Villeneuve y acordaron algunos cambios clave en su enfoque.

"Lo hemos revisado mucho, el equipo lo miro, lo mismo que yo", explicó Lando Norris sobre la última cita. "Escuchamos las radios y todo ese tipo de cosas. No hubo nada del tipo, 'oh, está claro que la hemos cagado', pero [no parar cuando salió el coche de seguridad] fue una decisión complicada, deberíamos haber estado un poco más preparados".

"Tendríamos que haber mirado la opción de 'si sale el coche de seguridad', porque, al mismo tiempo, por mi parte, no sé cuánta lluvia va a haber. Me dicen que hay lluvia, así que estoy juzgando muchas de mis sensaciones y decisiones en función de lo que el equipo me dice", comentó. "Por lo tanto, está un poco de su lado, un poco del mío, en dar más retroalimentación , ese tipo de cosas".

Lando Norris cree que McLaren no necesita hacer las cosas muy diferentes. En cambio, cree que con los márgenes tan pequeños que separan a los equipos ahora, son los detalles los que son críticos, y son las cosas más insignificantes las que deben poner en orden: "No se trata de grandes cambios. No hay que cambiar nada drásticamente, es solo una pregunta más, o es solo una pequeña decisión más que tenemos que tomar".

"Son cosas muy pequeñas, pero tienen consecuencias muy grandes, como hemos visto. De verdad, estoy contento con todos, estoy contento con el equipo y con su ética de trabajo y con cómo están intentando mejorar en todas estas áreas", reconoció. "Confío en que iremos y haremos otro fin de semana, y tomaremos mejores decisiones, es tan sencillo como eso".

El pensamiento del británico es algo que comparte su compañero, Oscar Piastri, quien sugiere que McLaren está ahora en una posición en la que cualquier pequeño error es castigado: "Hay más presión, estás más en el punto de mira, y tus errores cuestan un poco más. Estás luchando contra equipos que, en el caso de Red Bull, Ferrari y Mercedes, han estado en cabeza durante décadas".

"Para nosotros ha sido algo más reciente, así que supongo que, en cierto modo, tenemos menos experiencia que otros", dijo. "Supongo que, en cierto modo, aún no hemos aprendido a estar delante, pero [en una situación en la que] no puedes cometer errores, no puedes dar ninguna pequeña oportunidad a nadie porque hay gente ahí para aprovecharla, y eso te cuesta".

Y aunque Lando Norris admitió que hay cierto enfado por las victorias que se escaparon de las manos en los últimos grandes premios, también dijo que la escudería tiene que recordar lo lejos que llegó en los últimos doce meses: "Creo que hay que mirar los aspectos positivos, porque creo que todavía estamos verdes después de malas temporadas consecutivas".

"Creo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos lo mal que ha ido y el progreso que hemos hecho. Creo que es fácil olvidarlo rápidamente", comentó. "Es una buena motivación para todos saber lo mal que lo pasamos y lo mal que lo hemos pasado, creo que es alentador para todo el equipo, pero, al mismo tiempo, todo es relativo, ya estés luchando por el primer puesto o por el décimo, cuando sabes que podrías haber tomado mejores decisiones y que podrías haber ganado una carrera".

"Y una victoria significa aún más", continuó. "Si es como cuando estás luchando por el décimo, y podría ser por el noveno, entonces estás como, 'vale, son uno o dos puntos', pero cuando es segundo y piensas, 'debería haber ganado una carrera', duele bastante más".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!