Hamilton cree que la simplicidad de Las Vegas ayudará a Mercedes F1

Tras dos buenas actuaciones del inglés en el Gran Premio de Estados Unidos y México, el equipo tuvo un mal fin de semana en el circuito de Interlagos, a pesar de que fue el escenario de su última victoria. Los alemanes tuvieron problemas con su puesta a punto, lo que provocó una mala degradación de los neumáticos en carrera, una situación que llevó a considerar al conjunto a romper el parc fermé después de la sprint.

Al final, Mercedes decidió no hacerlo porque no sabía qué cambios hacer para mejorar las cosas para sus pilotos, pero la pista brasileña, con tipos de curvas diferentes y un segundo sector fluido, contrasta con el del Gran Premio de Las Vegas, en donde predominan las largas rectas.

No te pierdas el Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Horarios del GP de Las Vegas de F1 y cómo verlo: ¡atención!

Lewis Hamilton, en la rueda de prensa previa al evento, espera que su escudería tenga más facilidad en la puesta a punto del W14, aunque teme que los tramos a fondo pueden exponer los problemas del monoplaza con la resistencia aerodinámica adicional: "Definitivamente, [tendré más confianza] que la última, sigo pensando en que va a ser un reto, y conseguir que los neumáticos funcionen este fin de semana [será difícil]".

"A menudo, no somos los más rápidos en las rectas, así que eso será un reto, ver si no podemos no perder demasiado a fondo, pero mantener el ritmo de todos en las curvas", dijo. "Sin embargo, no es el más técnico de los circuitos, así que espero que eso lo haga un poco más fácil".

El británico explicó que el Gran Premio de Brasil fue "sin duda uno de los peores" que ha vivido en sus diez años en el equipo, y aseguró que se debió a que tenían "el coche en el lugar equivocado", además de añadir: "Está claro que el monoplaza tiene potencial, hicimos dos carreras buenas antes. Simplemente, lo tuvimos en la ventana equivocada, y eso es culpa de todos nosotros".

El siete veces campeón también dijo que estaba "realmente agradecido" por haber pasado por las dificultades de Mercedes, puesto que demostró que el equipo todavía tiene mucho trabajo que hacer para competir contra los líderes. Esa afirmación se produce después de que, a principios de año, creyeran que su triunfo en Interlagos el pasado curso fuera un progreso.

No obstante, eso resultó ser equivocado, antes de seguir el diseño de Red Bull a partir del mes de mayo: "No sé si [el equipo] necesita que le recordaran lo mucho que queda por hacer, pero siempre se pueden sacar cosas buenas de un fin de semana tan difícil. Cuando tienes ese tipo de golpes, pone las cosas en perspectiva".

"Definitivamente, creo que el año pasado, al final del año tuvimos esa victoria, y aunque fue un gran estímulo para la escudería, tal vez nos hizo pensar que íbamos a ser mejores de cara al próximo año, así que estoy agradecido por la experiencia [de la última carrera en Brasil], porque sabemos que todavía no estamos tan cerca como nos gustaría pensar", explicó el inglés. "Y eso significa que debemos trabajar más duro, hacer un mejor trabajo general. Nadie en la escudería se hace ilusiones, somos conscientes de que tenemos una montaña empinada que escalar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!