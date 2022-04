Hamilton asegura que fue un "blanco fácil" en la carrera de Imola

Cargar el reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo sufrió mucho durante el fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna con el comportamiento de su W13, pero afirma que aún no se rinde.

Después de finalizar en la 13ª posición en la cita de Imola, el inglés calificó su situación como un "blanco fácil" cuando se quedó atrapado en un tren con el DRS en la zona media.

Al cruzar la línea de meta, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, se disculpó con su piloto por darle un coche "imposible de conducir", y es que las posibilidades de Hamilton por conseguir un título mundial este año parecen nulas.

Cuando se le preguntó por su nivel de frustración al estar acostumbrado a pilotar monoplazas que luchaban por victorias en la era híbrida, Hamilton dijo: "Ha sido difícil, pero todos lo sentimos como equipo".

"Al menos, George [Russell] consiguió algunos puntos para la escudería, así que pido disculpas a todos por no haber podido hacerlo", continuó el heptacampeón del mundo de Fórmula 1.

Mercedes mantiene la fe en que puede superar los problemas de porpoising que le están frenando, y dice que todos están investigando para llegar al fondo del asunto: "Creo que, como he dicho, estamos agachando la cabeza para dar lo mejor de nosotros mismos".

"No hay nadie que se esté rindiendo, y todos están tratando de avanzar lo más rápido posible", indicó Hamilton, que se quedó estacando en la tabla al no poder superar a Pierre Gasly.

"Me ha resultado muy frustrante, y solo quería pasar. No estaba lo suficientemente cerca como para adelantar, hoy he sido un blanco fácil", expresó el de Mercedes.

La Fórmula 1 tendrá un descanso de una semana para viajar hasta el estreno del Gran Premio de Miami, donde Hamilton espera que vuelvan a tener algo de nivel para luchar por mejores posiciones en este difícil 2022 con los nuevos monoplazas.

"No puedo decir que esté ilusionado en este momento, pero estoy seguro de que durante la semana conseguiré volver a un estado de ánimo positivo. Mañana estaré en la fábrica para trabajar y ver en qué podemos mejorar", sentenció Lewis Hamilton.