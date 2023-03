Hamilton, de nuevo lejos: "No es el coche correcto, así es difícil"

Cargar el reproductor de audio

Después de una de las temporadas más complicadas para el británico en la Fórmula 1 como fue la de 2022, su primer curso sin conseguir una victoria en la máxima categoría, tanto él como de su equipo, Mercedes, querían dar un paso adelante en 2023 que parece no haber llegado.

Con un W14 que finalmente repitió el concepto fallido del W13, Lewis Hamilton no pudo pasar de la quinta posición en la clasificación de la carrera inaugural en Bahrein, mismo puesto que repitió este domingo en la carrera tras verse superado en pista por un Fernando Alonso que metió a su Aston Martin en el tercer cajón del podio.

Una vez terminada la carrera, 51 segundos por detrás del ganador, de nuevo Max Verstappen, el piloto de Mercedes se mostró realmente descontento con lo sucedido, aunque intentó mantenerse positivo, ya que es consciente de que la única forma de progresar es seguir trabajando lo más duro posible en todos los sentidos.

"En general, he notado lo mismo que el año pasado. Tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que agregar carga aerodinámica al monoplaza, porque nos falta mucha carga, por lo que realmente creo que llegará nuestro momento".

"Tan pronto como pongamos más carga en la parte trasera y delantera, mejoraremos el ritmo".

"Preocupado no sería la palabra. No hay nada que pueda decir al respecto, no quiero decir mucho, solo tenemos que seguir trabajando con la cabeza alta, pero sabemos que no estamos donde debemos estar y sabemos que este no es el coche correcto y así es difícil".

"Pero solo tengo que seguir siendo positivo, mantener la cabeza en alto y seguir empujando a los chicos de la fábrica. Seguir intentando ser una luz positiva para ellos siempre que pueda", añadió.

Hamilton fue protagonista de la lucha más emocionante de la carrera, la que acabó perdiendo ante Alonso, y no quiso perder la oportunidad de felicitar tanto al piloto español como a Aston Martin.

"Sí, fue divertido. Estaba en una liga diferente en ese momento en cuanto a rendimiento, porque después se alejó mucho, pero disfruté de la pelea que tuvimos y sabía que iba a suceder por cómo llegó hasta mi posición"

"Muchas felicidades a Fernando hoy, hizo un gran trabajo y es realmente increíble verle ahí, y a todo el equipo de Aston Martin, hicieron un gran trabajo", concluyó el siete veces campeón del mundo de F1.

