Sainz tras su accidente: "Un error un poco raro, no lo entiendo"

El piloto español de Ferrari llegó al mítico trazado de Imola con las mejores noticias que podía recibir, y es que la escudería italiana anunció la renovación hasta el final de la temporada 2024. De esta forma, Carlos Sainz se aseguraba su futuro después de los rumores que decían que solo alcanzaría un acuerdo por un año.

El propio madrileño explicó que toda la situación le causaba alguna que otra risa, puesto que el contrato ya estaba firmado y solo faltaba que llegara el Gran Premio de Emilia Romagna, una de las casas del Cavallino Rampante, para que se hiciera oficial.

Para esta prueba, Sainz esperaba conseguir un gran resultado, comenzando por la clasificación después de un prometedor inicio en los únicos entrenamientos libres del viernes, pero un accidente en la Q2 provocó que tenga que salir desde la décima plaza en la carrera al sprint.

El de Ferrari perdió el control del F1-75 antes de entrar en la recta principal, y explicó lo que sucedió: "Una pena, la verdad, porque iba rápido en toda la sesión, incluso en los entrenamientos libres en agua me sentía cómodo. Un error un poco raro, sinceramente, no lo acabo de entender porque no iba al límite con el coche, ni iba tirando al máximo".

"Sabía que la lluvia iba a llegar y que tenía que hacer una vuelta buena antes de que llegase el agua, pero también sabía que tenía margen y que no necesitaba las últimas décimas", dijo en declaraciones a DAZN F1 justo después de bajarse del coche. "Una pena, no me queda otra que pedir disculpas e intentar recuperar".

El español sabe que deberá dar lo mejor de sí mismo para poder minimizar los daños y seguir siendo un claro candidato al título mundial, ya que Charles Leclerc se ha escapado en la clasificación gracias a sus dos victorias y tres podios en las primeras pruebas de la temporada 2022.

"Por lo menos todavía queda toda la carrera al sprint y la carrera para recuperar. Ese es el objetivo, remontar mañana todo lo posible y asegurarnos que tenemos la oportunidad de ir hacia adelante", sentenció Sainz.