Sainz: "Iba medio segundo o un segundo por vuelta más lento"

El fin de semana al sprint del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1 está siendo muy complicado para el equipo más laureado de la historia, puesto que Ferrari pasó de estar en la primera fila de la parrilla con sus dos monoplazas a tener que conformarse con pelar contra los AlphaTauri en la carrera del sábado en el trazado de Interlagos.

Sin embargo, Carlos Sainz dio los motivos por los que los del Cavallino Rampante tuvieron que ceder tanto rendimiento en comparación con hace sólo una semana, y todo se debía a la temperatura de la unidad de potencia: "Al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor, teníamos que levantar mucho en las rectas para cuidarla".

"Iba medio segundo o un segundo por vuelta más lento de lo que podía hacer por las temperaturas, que quizá nos han sorprendido, y después he perdido el tren del DRS, que cuando lo pierdes empiezas a gastar más los neumáticos", dijo a los micrófonos de DAZN F1. "Al final, he perdido, mucho, pero espero que mañana vayamos mejor, porque sino, nos espera una carrera larga".

Además de ello, el piloto que se llevó la última posición que otorgaba puntos en la carrera al sprint al finalizar octavo, apuntó a que los neumáticos fueron clave: "Hemos usado los mejores compuestos que teníamos disponibles, y hemos salvado los mejores para mañana, porque eso nos ayudará [en la carrera principal]. Daniel [Ricciardo] con los blandos nuevos, no solo era más rápido, sino que tenía que hacer más lift and coast, debía pisar el freno de forma suave, y me tenía que asegurar de tener el DRS en las rectas".

No obstante, regresó al tema de la temperatura de su propulsor: "Hemos estado un poco en el límite, las temperaturas nos han sorprendido más de lo que esperábamos. Esperamos ir en la buena dirección, pero hoy fue el día en el que más lift and coast hice en mi vida, eso seguro".

Galería: las imágenes del sábado al sprint del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1

Esteban Ocon, Alpine A523, se queda fuera de la tanda Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 tras un contacto con Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 2 - 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 3 - 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 4 - 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 5 - 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG 6 - 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 7 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 10 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 11 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 12 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 - 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Romain Grosjean 14 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team 15 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 16 - 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 17 - 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, con su ingeniero y Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing 18 - 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 19 - 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team, sale de su coche dañado tras el contacto con Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en el Shootout 1 20 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team, sale de su coche dañado tras el contacto con Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en el Shootout 1 21 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team, sale de su coche dañado tras el contacto con Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en el Shootout 1 22 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Los comisarios asisten a Esteban Ocon, Alpine A523, tras un choque con Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en el Shootout 1 23 - 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!