Pérez explica el toque con Hamilton que le hizo abandonar en Spa

El sábado fue todo un desastre para Sergio Pérez, que se vio obligado a abandonar en la carrera al sprint del Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1 después de un toque con Lewis Hamilton mientras peleaban por alcanzar las posiciones de podio. El mexicano trató de defenderse del siete veces campeón del mundo, pero ninguno de los dos dio su brazo a torcer y acabaron tocándose a gran velocidad.

El roce provocó que el de Guadalajara recibiera unos graves daños en el pontón de su monoplaza, hasta el punto que Red Bull le ordenó que pasara por el pitlane para dar por concluida su cita en el circuito de Spa-Francorchamps, mientras que el británico recibió una sanción de cinco segundos que lo mandó de la cuarta a la séptima plaza.

Cuando se bajó de su RB19, el latinoamericano dio su punto de vista sobre lo sucedido, y dijo: "Fue un daño muy grande por el contacto con Lewis [Hamilton], se llevó todo el lado derecho del coche, dañó el suelo, así que se acabó el juego, perdimos mucho agarre. Básicamente, creo [Lewis Hamilton] que se quedó sin agarre y no controlar su monoplaza, eso fue muy desafortunado".

En el momento en el que se le cuestionó si estaba progresando, Sergio Pérez explicó que sí, y alabó a su escudería: "Iba muy bien. El equipo hizo una gran estrategia para recuperar, estábamos a punto de pasar a Gasly justo antes de que saliera el coche de seguridad, así que sí, parecía genial, pero por desgracia, todo fue demasiado tarde".

El mexicano no sabía si fue un error de Lewis Hamilton, y cuando se le puso sobre la mesa si fue así, mantuvo la cautela: "Creo que tenía un poco de prisa [por adelantar], todo el mundo tenía prisa por recuperarse hoy, es una carrera muy corta, así que tienes que tomar ese tipo de riesgos, pero no es agradable que él me arruinara la carrera".

Ya sobre lo que espera de la cita del domingo, el de Guadalajara quiere hacerlo bien y sumar un buen botín en el trazado belga: "Mañana sabremos cómo va el coche, dónde estamos realmente, así que estoy deseando que llegue, espero que podamos recuperar los puntos que hemos perdido hoy. Quiero un buen resultado mañana, y ese será el objetivo principal".

Galería: las imágenes del fin de semana en el Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 1 / 34 Foto de: Michael Potts / LAT Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45 2 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Alex Albon, Williams FW45 3 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 4 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El Coche de Seguridad Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 5 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523 7 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523 8 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 9 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 10 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 11 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 12 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 13 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523 14 / 34 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 15 / 34 Foto de: Michael Potts / LAT Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 16 / 34 Foto de: Michael Potts / LAT HAMILTON PEREZ CHOQUE 17 / 34 Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 18 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 19 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Alex Albon, Williams FW45 20 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14 21 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 22 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523 23 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 25 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 26 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 27 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 28 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 29 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 30 / 34 Foto de: Michael Potts / LAT Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 31 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Coche de Seguridad Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 32 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 33 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 34 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!