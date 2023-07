Hamilton rememora la mítica frase de Senna tras su toque con Pérez

El piloto de Mercedes hizo referencia a la famosa frase de Ayrton Senna tras su incidente con Sergio Pérez en la carrera al sprint del Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1. El toque obligó al mexicano a retirarse por los graves daños en la carrocería de su monoplaza, y los comisarios decidieron castigar con cinco segundos al británico.

Eso le hizo descender de la cuarta posición a la séptima en los resultados finales, además de recibir dos puntos de penalización: "Lo único que pienso es que las condiciones son complicadas, que todos nos esforzamos al máximo y que, por supuesto, no fue intencionado. Creo que fui a por un hueco, él iba lento en la curva 14, fui por el interior, estaba a más de medio coche por el interior, y si no vas a por un hueco entonces ya no estás compitiendo, como siempre decía Ayrton [Senna], eso es lo que hice".

"Cuando lo volví a ver me pareció un incidente de carrera. Siento que estamos en deporte de carreras, no queremos que no nos dejen competir", aseguró Lewis Hamilton, al que Motorsport.com preguntó si era frustrante recibir una penalización cuando rara vez se ve involucrado en este tipo de incidentes.

"En una carrera como la de hoy, sinceramente, no me importa demasiado", dijo. "No se consiguen muchos puntos. Por supuesto que habría estado bien acabar cuarto, pero en realidad no me importa acabar cuarto, ¡quiero ganar! Así que cuarto, séptimo, realmente no hay diferencia".

En la última parte de la prueba, el inglés no pudo hacer nada contra Pierre Gasly, que rodaba por delante en tercera posición: "Con la colisión, tuve daños en el suelo, así que perdí mucha carga aerodinámica en el fondo. Desgraciadamente, la parte trasera se iba, los neumáticos se iban, y no pude acercarme más".

Hamilton estuvo de acuerdo en que fue una decisión acertada de la FIA hacer rodar a los pilotos varias vueltas detrás del coche de seguridad antes de la salida: "Dios mío, no se ve nada ahí fuera, así que está bien que hayan dado esas vueltas. Cuando llegamos a la curva cinco no se podía ver la zona de frenada, estás levantando como a 300 metros, pero de repente aparece una señal y es como, 'oh, frena, la curva está ahí'".

El británico se quedó frustrado después de la sesión de clasificación, cuando se encontró con su compañero de equipo. George Russell, en el inicio de sus últimas vueltas: "Creo que habría estado en la primera fila, si soy sincero. Obviamente, fui el más rápido en la primera vuelta, y podría haber ido más rápido, creo que la comunicación fue un poco mala, y cuando hicimos la vuelta lenta se suponía que teníamos que ir de nuevo".

"Llegamos a la última curva, y había como siete coches, y a George [Russell] y a mí nos hicieron creer que nos estábamos quedando sin tiempo, así que por eso George fue corriendo por el interior, en lugar de simplemente tomarnos nuestro tiempo y conseguir nuestro hueco", comentó el heptacampeón. "Y como estaba tan cerca del coche de delante, básicamente arruinó su intento, luego estaba delante de mí, bloqueó, se fue largo, tuve que esquivarle, y fue un lío, pero trabajamos juntos como equipo, y superamos esas cosas".

Galería: las imágenes del fin de semana en el Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1

