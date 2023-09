Verstappen se ríe de que le adelantaran por primera vez en F1 2023

Por primera vez en toda la temporada, el equipo Red Bull no fue invencible, y en el Gran Premio de Singapur 2023 fueron derrotados por varias escuderías. Ninguno de sus pilotos pudo pasar a la Q3 en la clasificación del sábado, incluso durante la carrera del domingo, los monoplazas de Milton Keynes vieron cómo eran adelantados, cosa casi imposible en otras citas.

Tanto Max Verstappen como Sergio Pérez sufrieron desde el inicio de la cita en las calles asiáticas, y tan solo recolectaron una quinta plaza gracias al neerlandés, mientras que el mexicano se quedó con el octavo puesto, unos resultados que habrían sido peores de no ser por el abandono de George Russell tras accidentarse en el último giro.

Por la experiencia de comprobar cómo coches más rápidos pasaban a su RB19 se le preguntó al holandés, quien se tomó con humor acabar mucho más atrás de lo esperado: "Son estadísticas sin sentido, eso no me importa. Además, llevaba neumáticos viejos, así que no hay mucho que hacer, creo que también tuvimos mala suerte con los coches de seguridad, con los dos".

"En el primero estaba en el punto equivocado, y el segundo también llegó en el peor momento para nosotros, así que es una pena, pero me divertí en el segundo stint, fuimos bastante rápidos con el compuesto medio", explicó Max Verstappen, quien a pesar de todo pudo incrementar su ventaja en la clasificación general con respecto a Sergio Pérez.

La diferencia entre ambos es de 151 puntos, con lo que próximamente podrá certificar su tercer título mundial consecutivo, cosa que no sucede desde que Sebastian Vettel, también con el equipo austriaco, lo hiciera en 2012 antes de sumar otra corona más. No obstante, el neerlandés no está preocupado por nada de eso, y cree que en el próximo Gran Premio de Japón volverá a ser más veloces.

"Creo que seremos rápidos en Suzuka", dijo el piloto de Red Bull antes de volver a reír, porque para él no era un problema, sino que lo sería para sus rivales, que verían cómo el holandés puede batir todo tipo de marcas en la temporada 2023 de Fórmula 1. "[Risas] No es mi problema, son sus preocupaciones".

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 1 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 2 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 3 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin Vantage Safety Car 4 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams, en el desfile de pilotos de F1, GP Singapur 5 / 39 Foto de: Motorsport.com Indonesia Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri durante el desfile de pilotos 6 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG durante el desfile de pilotos 7 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team durante el desfile de pilotos 8 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG durante el desfile de pilotos 9 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Lando Norris, McLaren durante el desfile de pilotos 10 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing durante el desfile de pilotos 11 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team durante el desfile de pilotos 12 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team durante el desfile de pilotos 13 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing durante el desfile de pilotos 14 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing durante el desfile de pilotos 15 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing durante el desfile de pilotos 16 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing durante el desfile de pilotos 17 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 18 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 19 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 20 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Coche de seguridad durante el desfile de pilotos 21 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, desfile de pilotos del Aston Martin F1 Team 22 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin de época 23 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Desfile de pilotos 24 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, desfile de conductores 25 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, desfile de pilotos 26 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, desfile de pilotos 27 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, desfile de pilotos del Aston Martin F1 Team 28 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA 29 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Jessica Hawkins, Equipo Aston Martin F1 30 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 31 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 32 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 33 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523 34 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Lando Norris, McLaren MCL60 35 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 36 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 37 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 38 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 39 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!