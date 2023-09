Sainz, en la luna tras ganar: "Italia y Ferrari están orgullosos"

La carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1 iba a ser de emociones fuertes después de que Carlos Sainz consiguiera la pole position en una ajustada clasificación. El español defendía la primera plaza, mientras que los Red Bull irían a la remontada después de todos los problemas que tuvieron en el inicio del fin de semana, y ahí se mantuvo el del Cavallino Rampante con las gomas medias bajando el ritmo general de la prueba.

Sin embargo, en el momento del accidente de Logan Sargeant, en el que destrozó su alerón delantero y dejó mucha fibra de carbono sobre el asfalto, todos fueron a los boxes para cambiar de gomas, y Ferrari le montó los duros al español. Desde ese instante, con un Carlos Sainz muy inteligente, lograron cuidar las gomas para cruzar la línea de meta en la primera plaza y sumar así su segunda victoria en la máxima categoría del automovilismo.

Tras casi dos horas de pilotaje con un calor extremo, el madrileño cosechó el 34º triunfo de España en el Gran Circo, y no podía estar más contento, porque acabó con la hegemonía de Red Bull tras resistir los ataques de Lando Norris y los dos Mercedes, que iban con mejores gomas en los últimos giros. Nada más bajarse del monoplaza rojo, comentó sus sensaciones: "Una sensación increíble, un fin de semana increíble".

"Quiero dar las gracias a todo el mundo en Ferrari por hacer este gran esfuerzo para dar la vuelta y conseguir ganar esta temporada después de nuestro complicado comienzo, pero ahora hemos clavado el fin de semana, hemos clavado la carrera", dijo a David Coulthard en las entrevistas posteriores a la carrera. "Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Lo hemos hecho perfecto, nos trajimos a casa una primera posición de la que estoy seguro que toda Italia y Ferrari van a estar orgullosos y felices hoy".

El piloto escocés aseguró que el parón veraniego le ayudó mucho al español, y al preguntarle por la estrategia, dijo: "Se trataba, dadas nuestras limitaciones con el desgaste de los neumáticos y la degradación, de gestionar el comienzo de esos stints para asegurarme de que llegaba a las vueltas objetivo que queríamos hacer en cada compuesto".

"Obviamente, un coche de seguridad nos obligó a entrar en boxes incluso antes de lo que queríamos, y sabía que iba a ser un stint largo con el duro. Tuve que mantener a George [Russell], tuve que ralentizarlo para no darle un coche de seguridad o una oportunidad de neumático medio, y funcionó a la perfección", explicó Carlos Sainz. "Estaba bastante apretado al final, pero le dimos a Lando [Norris] un poco de DRS para ayudarle y al final conseguimos la primera posición".

Cuando se le cuestionó si sintió miedo en algún momento, el español contestó: "Me sentí bajo control para ser sincero. Siempre sentí que tenía la cabeza y el ritmo para hacer lo que quisiera, no voy a mentir, estás bajo presión y estás muy cerca de cometer cualquier tipo de error, pero me sentí bajo control. Sentí que podía manejarlo bien, y lo trajimos a casa, fue la mejor sensación. Ahora mismo estoy en la luna".

Galería: las imágenes de la carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 1 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 2 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 3 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin Vantage Safety Car 4 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams, en el desfile de pilotos de F1, GP Singapur 5 / 39 Foto de: Motorsport.com Indonesia Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri durante el desfile de pilotos 6 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG durante el desfile de pilotos 7 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team durante el desfile de pilotos 8 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG durante el desfile de pilotos 9 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Lando Norris, McLaren durante el desfile de pilotos 10 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing durante el desfile de pilotos 11 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team durante el desfile de pilotos 12 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team durante el desfile de pilotos 13 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing durante el desfile de pilotos 14 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing durante el desfile de pilotos 15 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing durante el desfile de pilotos 16 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing durante el desfile de pilotos 17 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 18 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 19 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 20 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Coche de seguridad durante el desfile de pilotos 21 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, desfile de pilotos del Aston Martin F1 Team 22 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin de época 23 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Desfile de pilotos 24 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, desfile de conductores 25 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, desfile de pilotos 26 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, desfile de pilotos 27 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, desfile de pilotos del Aston Martin F1 Team 28 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA 29 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Jessica Hawkins, Equipo Aston Martin F1 30 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 31 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 32 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 33 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523 34 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Lando Norris, McLaren MCL60 35 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 36 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 37 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 38 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 39 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

