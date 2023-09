Pérez resume y explica su "desafortunada" carrera en Japón

Si Red Bull tuvo un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Singapur, tan solo una semana después se proclamaron campeones del mundo de constructores en el Gran Premio de Japón. Sin embargo, no todo fueron risas, puesto que uno de los lados del garaje de la escudería de Milton Keynes tuvo muchos problemas.

Ya desde la salida, Sergio Pérez se tocó con Lewis Hamilton, provocando daños en el monoplaza del mexicano, con lo que se vio obligado a detenerse en boxes para cambiar su alerón delantero y reincorporarse en el fondo del pelotón. En su intento de remontada, al superar a algunos coches al salir del pitlane durante periodo de Safety Car, recibió una sanción de cinco segundos, algo que se repitió tras su accidente con Kevin Magnussen.

El latinoamericano, con todos los incidentes, decidió retirarse de la prueba, aunque como no había cumplido con el segundo castigo, le enviaron de nuevo a la pista para asegurarse de que no tendrían que acatarla en Qatar. Tras no puntuar, Sergio Pérez habló con los medios de comunicación y resumió todo lo sucedido: "Tuve una salida horrible y, básicamente, al entrar en la primera curva, fui como un pasajero. Tenía a Sainz a mi derecha, Lewis [Hamilton] a la izquierda, y entonces me llevé todo el endplate delantero."

Cuando se le preguntó sobre qué daños sufrió, dijo: "Es realmente difícil de juzgar, pero tan pronto como entré en la segunda curva, me quedé sin alerón. Cambiamos el ala delantera, y todavía no tenía la parte delantera [funcionando], así que creo que había muchas más cosas dañadas en el coche".

Ya sobre lo que hizo su equipo para cumplir con el castigo que le impuso la FIA, el mexicano no tenía mucha información al respecto, y comentó que no fue una de sus mejores jornadas en la máxima categoría del automovilismo: "No tengo mucha información sobre eso, pero además de eso, no fue un gran día".

"Es solo que... una vez que estás fuera, no estás de humor. Fue un fin de semana muy desafortunado para nosotros", continuó Sergio Pérez, quien cree saber parte de los motivos que le lastraron en Japón. "Sí, creo que tenemos que revisar todo el fin de semana para entender lo que pasó, porque sin duda fue un mal fin de semana en general, así que hay algo que comprender. Hay algunas direcciones que tomamos el viernes que tenemos que analizar y ver lo que somos capaces de mejorar en ese sentido".

