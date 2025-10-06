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Fórmula 1

Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores

El primer campeonato del mundo de Fórmula 1 se celebró en 1950, pero hasta 1958 no se disputó el título de constructores. ¿Cuáles han sido los equipos de F1 más exitosos en ese tiempo?

Jose Carlos de Celis Joe Holding

Editado: 9 dic 2025, 12:19

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Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

En sus inicios, en 1958, el campeonato de constructores se denominaba Copa Internacional de Fabricantes de la F1 y, desde entonces, ha adoptado diversos nombres.

Las reglas también han evolucionado mucho: hasta 1980 únicamente el coche mejor clasificado contribuía a los puntos de la clasificación de constructores, y había diferentes reglas sobre el cómputo de los mejores resultados de un equipo a lo largo de una misma temporada.

Pero, ¿qué equipos de F1 han acumulado más títulos de constructores? ¿Y cuántos títulos de pilotos han acumulado mientras?

Ferrari es el equipo con más campeonatos constructores de F1, con 16 títulos, y aunque McLaren se ha acercado tras dos títulos consecutivos, aun le quedan 6 campeonatos para atrapar a la Scuderia.

Todos los campeones del mundo de constructores de F1 (equipos con título)

Posición Equipo Campeonatos de constructores Campeonatos de pilotos 1 Ferrari 16 15 2 McLaren 10 1 3 Williams 9 7 4 Mercedes 7 9 5 Lotus 7 6 6 Red Bull 6 8 7 Cooper 2 2 8 Brabham 2 4 9 Renault 2 2 10 Vanwall, BRM, Matra, Tyrrell, Benetton, Brawn 1 2 (Tyrrell, Benetton), 1 (BRM, Matra, Brawn)

Todos los campeones del mundo de constructores de F1 (por años)

Equipo

Títulos

Temporadas

Ferrari

16

1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008

McLaren

10

1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025

Williams 9 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997

Mercedes

8

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021

Lotus

7

1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978

Red Bull

6

2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023

Cooper

2

1959 y 1960

Brabham

1966 y 1967

Renault

2005 y 2006

Vanwall

1

1958

BRM

1962

Matra

1969

Tyrrell

1971

Benetton

1995

Brawn

2009

1. Ferrari 16 títulos de constructores y 15 de pilotos

Títulos de constructores: 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008

1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 Títulos de pilotos: 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007

Ferrari es, con diferencia, la escudería de F1 más laureada de la historia, y se convirtió en el primer equipo en celebrar su carrera número 1.000 en el Gran Premio de la Toscana en 2020. Ganó su primer título de constructores en 1961 con Phil Hill, Richie Ginther y Wolfgang von Trips al frente de su alineación, aunque el piloto alemán murió en la penúltima carrera después de haber liderado la clasificación de pilotos antes del Gran Premio de Italia en Monza. Polémicamente, el evento no se detuvo tras el accidente, lo que permitió a Hill hacerse con la bandera a cuadros y el título por un solo punto.

Ferrari volvió a ganar en 1964, deshaciéndose de BRM, y John Surtees consiguió su único título de pilotos. Se hizo con cuatro victorias más en la categoría de constructores en la década de 1970, sobre todo con Niki Lauda al frente del equipo junto a Clay Regazzoni y, más tarde, Carlos Reutemann. Jody Scheckter y Gilles Villeneuve llevaron a Ferrari al título en 1979, cuando ambos terminaron primero y segundo en la clasificación de pilotos.

Dos títulos más de constructores siguieron en 1982 y 1983, aunque el equipo perdió el campeonato de pilotos en ambas ocasiones. Pasarían 16 años antes de que Ferrari volviera a ganar el campeonato de constructores, aunque su victoria en 1999 dio el pistoletazo de salida a una década de dominio en la categoría reina. Bajo la dirección de Jean Todt y Ross Brawn, la escudería encadenó seis títulos consecutivos, cinco de ellos de pilotos en nombre de Michael Schumacher.

Desde entonces, Ferrari ha tenido un éxito bastante limitado, aunque ganó otros dos títulos de constructores en 2007 y 2008. Kimi Raikkonen se proclamó campeón de pilotos en 2007, mientras que Felipe Massa fallaría en la última vuelta del Gran Premio de Brasil un año después.

A pesar de ser uno de los favoritos en la década de 2010, Ferrari ha sido incapaz de romper el dominio de sus rivales - primero Red Bull a principios de la década y luego Mercedes - con cinco subcampeonatos en ese tiempo. La suerte de Ferrari se desplomó una vez más en 2020, cuando celebraba sus 1000 grandes premios.

2. McLaren: 10 títulos de constructores, 13 de pilotos

Títulos de constructores : 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025

: 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025 Títulos de pilotos: 1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008 y 2025

McLaren fue fundada por el neozelandés Bruce McLaren en 1963, y el equipo hizo su primera aparición en la F1 en el Gran Premio de Mónaco de 1966. El piloto fundador del equipo consiguió su primera victoria en el campeonato en el Gran Premio de Bélgica dos años después, aunque sus primeros títulos no llegaron hasta 1974. McLaren alineó tres coches ese año, aunque fue Emerson Fittipaldi quien demostró ser el mejor al volante del M23 de todo el equipo.

McLaren fichó a Alain Prost y Niki Lauda en 1984, y los dos pilotos protagonizaron el duelo más reñido de la historia del campeonato de pilotos hasta la fecha, con el austriaco imponiéndose por sólo medio punto a pesar de ganar menos carreras y sufrir más abandonos. Al año siguiente, Prost se hizo con su primer título y McLaren con el segundo.

La mejor etapa de McLaren en la F1 se produjo entre 1988 y 1991, cuando el equipo ganó cuatro títulos consecutivos de constructores, la primera vez que se lograba tal hecho en la categoría. El más memorable de esos cursos se produjo cuando Ayrton Senna y Alain Prost establecieron lo que es posiblemente la rivalidad más famosa de la F1, cuando ambos compañeros de equipo consiguieron cada uno un título de pilotos en sus dos años juntos. De hecho, Prost superó a Senna en 1988, aunque fue el brasileño quien se coronó campeón, ya que sus 11 mejores resultados superaron a los 11 mejores de Prost.

McLaren sólo ha ganado tres títulos de constructores en los 30 años transcurridos desde que terminó su era dorada, en 1998 y dos consecutivos en 2024 y en este 2025, aunque a su vez ha conseguido cuatro títulos de pilotos en ese tiempo: dos para Mika Hakkinen en 1997 y 1998, uno para Lewis Hamilton en 2008 y el de Lando Norris en 2025.

3. Williams: 9 títulos de constructores y 7 de pilotos

Títulos de constructores : 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996,1997

: 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996,1997 Títulos de pilotos: 1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997

Williams entró en la F1 como constructor por primera vez en 1978, pero con el propietario Frank Williams al timón y el diseñador Patrick Head desarrollando el coche, el equipo consiguió sus primeros títulos de constructores y pilotos en su tercera temporada completa.

Alan Jones y Carlos Reutemann formaron la alineación de pilotos de ese año, con un segundo título llegando en 1981. Ford llevó a Keke Rosberg al título de pilotos en 1982, pero no volvería a ganar el campeonato de constructores hasta su doblete de 1986 y 1987 con un motor Honda.

En la década de los 90 llegó una era de dominio, con Williams consiguiendo cinco títulos de constructores en un intervalo de seis temporadas con un motor suministrado por Renault. Cuatro pilotos diferentes ganaron el título de pilotos con Williams: Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve. La victoria de Williams en 1994 se produjo a pesar de la muerte de Ayrton Senna en Imola, en su tercera carrera con el equipo; David Coulthard y Nigel Mansell ocuparon el asiento vacante durante el resto de la temporada.

Mientras su principal rival, Michael Schumacher se marchaba a Ferrari, Williams regresó a la primera línea en 1996 con un rejuvenecido Damon Hill y el novato - en aquel entonces - Jacques Villeneuve. Hill se hizo con la corona de pilotos y el equipo dominó hasta el título de constructores con el FW18.

Al año siguiente, Williams siguió siendo la fuerza líder y consiguió ambos títulos, pero fue un punto de inflexión en la suerte del equipo, ya que Adrian Newey se marchó a McLaren y Renault se retiró como proveedor oficial de motores.

En combinación con una serie de cambios en el reglamento, Williams decayó durante el cambio de siglo y, a pesar de un mini rival gracias a la llegada de la potencia de BMW, la escudería con sede en Grove nunca volvió a alcanzar los mismos resultados y, con el paso del tiempo, ha ido descendiendo gradualmente en la jerarquía de la categoría, sobre todo desde que Dorilton Capital adquirió la escudería desde la salida de la familia Williams.

4. Mercedes: 8 títulos de constructores, 9 de pilotos

Títulos de constructores: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Títulos de pilotos: 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Mercedes ha dominado la era más reciente de la Fórmula 1. Sin embargo, prácticamente carece de historia en la categoría, ya que sólo participó como esucdería en 1954 y 1955 antes de su regreso oficial en 2010. Juan Manuel Fangio ganó el título de pilotos en ambos años, aunque compitió para Maserati durante dos carreras antes de cambiar a Mercedes a mediados de la temporada 1954. No obstante, Mercedes no ganó ningún título de constructores en ese periodo, por lo que tuvo que esperar 60 años para conseguir su primer campeonato de constructores.

La escudería alemana regresó a los grandes premios en 2010, tras acordar la compra de la escudería Brawn, que ganó los dos títulos mundiales de F1 en la temporada anterior. El equipo tentó a Michael Schumacher para que abandonara su retiro de cuatro años y presentó una alineación de pilotos totalmente alemana, con Nico Rosberg procedente de Williams. Schumacher fue sustituido por Lewis Hamilton en 2013, y la racha sin precedentes del equipo comenzó un año después, cuando las nuevas normas marcaron el comienzo de la era de los V6 turbo híbridos.

A principios de 2021, los siete títulos consecutivos de constructores y pilotos de Mercedes se convirtieron en un récord, superando las seis coronas de constructores y cinco de pilotos que Ferrari ganó ininterrumpidamente entre 1999 y 2004. En ese tiempo, Hamilton se ha proclamado campeón del mundo en seis ocasiones, perdiendo solo una frente a su compañero Rosberg. El piloto alemán abandonó dramáticamente la F1 pocos días después de ganar el título: fue sustituido por Valtteri Bottas, que ha contribuido a las cuatro victorias de constructores de Mercedes desde entonces. En 2021 consiguieron el título de constructores, pero perdieron el de pilotos en la última vuelta de la temporada.

Su octavo título de constructores les sitúa como el tercer equipo de F1 más ganador de la historia, empatado con McLaren (pero por detrás en títulos de pilotos). Solo una vez Mercedes ha disputado una carrera de F1 sin inscribir a Fangio, Schumacher o Hamilton: el Gran Premio de Sakhir de 2020, el cual Hamilton se perdió tras contagiarse de la COVID-19.

5. Lotus: 7 títulos de constructores, 6 de pilotos

Títulos de constructores : 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973,1978

: 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973,1978 Títulos de pilotos: 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1978

Lotus es sinónimo de F1, al igual que la innovadora ingeniería de su fundador, Colin Chapman. La primera participación de Lotus se produjo en el Gran Premio de Mónaco de 1958, y su primer título de constructores llegó cinco años más tarde. Ese año ganó todas menos tres de las 10 carreras del campeonato con Jim Clark, impulsando al escocés a la primera de sus dos coronas de pilotos con la escudería.

Lotus volvió a triunfar con Clark en 1965 y, en 1968, en gran parte gracias a las actuaciones de Graham Hill, que consiguió tres victorias y otros tres podios en su camino hacia el título. El éxito de Lotus continuó en 1970, aunque su victoria se vio empañada por la trágica muerte de Jochen Rindt, que falleció en el Gran Premio de Italia tras haber ganado cinco carreras para el equipo esa temporada. El liderato de Rindt en el campeonato de pilotos no fue superado en los cuatro grandes premios posteriores a su muerte, lo que le convirtió en el único piloto hasta la fecha coronado a título póstumo.

Las victorias de constructores en 1972 y 1973, lideradas por Emerson Fittipaldi, dieron a Lotus cuatro triunfos en seis años, pero quizá su victoria más famosa se produjo en 1978. A mitad de la temporada, el equipo introdujo el Lotus 79, que mejoraba drásticamente la aerodinámica del chasis anterior. Los faldones laterales formaban un sello aerodinámico alrededor de la base del coche, y Lotus se mostró casi imbatible a partir de entonces. Mario Andretti y Ronnie Peterson terminaron 1-2 en el campeonato, aunque el sueco falleció antes del final de la temporada.

6. Red Bull: 6 títulos de constructores, 8 de pilotos

Títulos de constructores : 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023

: 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 Títulos de pilotos: 2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023 y 2024

Red Bull entró en la F1 por primera vez en 2005, tras hacerse cargo de la operación de Milton Keynes dejada por Jaguar. En 2006 se hizo con los servicios del diseñador estrella, Adrian Newey, que había desempeñado un papel clave en el éxito de Williams en la década de 1990 y de McLaren en 1998, y desde entonces el equipo no ha vuelto a mirar atrás.

Tras quedarse a las puertas en 2009, Red Bull consiguió su primera victoria de constructores en 2010 con la pareja de pilotos formada por Sebastian Vettel y Mark Webber. El dúo se encargó de que Red Bull se impusiera a McLaren en una competición muy reñida, mientras que el campeonato de pilotos se decidió en el último suspiro. Fernando Alonso, cuando formaba parte de Ferrari, llegó a la última carrera como líder del campeonato, y aunque Vettel iba por detrás de Webber en la clasificación, fue el alemán quien se adjudicó su primer título tras una intensa batalla estratégica en Abu Dhabi.

Red Bull marcó el ritmo durante las tres temporadas siguientes, y aunque su ventaja sobre el resto era clara, sus pilotos mantuvieron una tensa relación tanto dentro como fuera de la pista. Las cosas estallaron en el Gran Premio de Malasia de 2013, donde Vettel ignoró el tan famoso mensaje de radio "Multi 21" que le ordenaba a él y a Webber mantener la posición. Vettel adelantó a su compañero de equipo en las últimas vueltas, y desde entonces el australiano no volvió a subir a lo más alto del podio, abandonando la F1 al final de esa misma temporada.

Red Bull se adaptó inicialmente como "el mejor del resto" por detrás de Mercedes en el primer año de la era de los V6 híbridos, pero retrocedió un poco al tensarse las relaciones con el proveedor de motores, Renault. Una nueva asociación con Honda dio sus frutos gracias a las hazañas de Max Verstappen, que terminó subcampeón de constructores por primera vez desde 2016, pero el equipo siguió un paso por detrás de Mercedes.

Red Bull sumó su primer título de pilotos sin Vettel en 2021, con Max Verstappen haciéndose con el campeonato al final de la última carrera de la temporada. Luego siguieron con un segundo título consecutivo de pilotos en 2022, nuevamente con Verstappen, y conquistaron su primer título de constructores en nueve años.

En 2023 fueron tan increíblemente superiores que muchos pensaron que podían ganar todas las carreras de la temporada. No fue así, pero casi (ganaron 21 de 22 posibles), y se proclamaron campeones a falta de seis rondas. Verstappen también ganó mucho antes del final su título, como en 2024, la octava corona de pilotos del equipo de las bebidas energéticas, pero la baja aportación de Pérez ha hecho que, como en 2021, no hagan doblete y dejen en seis la suma de títulos de constructores.

7. Cooper: 2 títulos de constructores, 2 de pilotos

Títulos de constructores: 1959,1 960

1959,1 960 Títulos de pilotos: 1959, 1960

El equipo Cooper fue el primero en ganar dos títulos de constructores consecutivos, consiguiendo sus dos únicas coronas en 1959 y 1960. En ambas ocasiones fue el piloto australiano Jack Brabham quien se hizo con el campeonato de pilotos, ganando dos grandes premios en 1959 y cinco carreras consecutivas en 1960. Su compañero de equipo, Bruce McLaren, también consiguió un par de victorias en este periodo, así como varios podios.

El Cooper 51, que montaba un motor Climax, también fue pilotado por varios equipos privados durante este periodo. Entre ellos se encontraba Stirling Moss, que ganó dos carreras en 1959 con el mismo coche que llevó a Brabham a conseguir el título.

Cooper fue también el primer equipo en ganar el campeonato del mundo con un coche de propulsión trasera, siendo pioneros en utilizarlo a finales de la década de 1950. Desde entonces, todos los campeonatos del mundo han ganado con un coche de la misma configuración.

8. Brabham: 2 títulos de constructores, 4 de pilotos

Títulos de constructores : 1966, 1967

: 1966, 1967 Títulos de pilotos: 1966, 1967, 1981, 1983

Brabham fue fundada por Jack Brabham en 1960, el año en que el piloto australiano ganó su segundo título mundial de F1 con Cooper. La primera participación de Brabham en una carrera se produjo a mediados de la temporada de 1962, y cuatro años más tarde consiguió su primer título de constructores con un motor construido por la empresa australiana Repco.

Repitió victoria un año más tarde, aunque fue el neozelandés Denny Hulme quien se hizo con el campeonato de pilotos en 1967, convirtiéndose en el primero de los dos pilotos hasta la fecha (el otro fue Niki Lauda en 1984) en ganar el título sin conseguir ni una sola pole durante la temporada. Mientras tanto, el hombre que fundó la empresa terminó segundo en la clasificación.

Brabham no volvería a ver la gloria en el campeonato de constructores, aunque después tuvo varios momentos destacados en su cuarto de siglo en la F1. El equipo llevó a Nelson Piquet al primero y segundo de sus tres campeonatos del mundo de pilotos en 1981 y 1983 respectivamente, y desarrolló el ingenioso BT46B 'fan car' en 1978. Diseñada por Gordon Murray, el coche ganó el Gran Premio de Suecia de la mano de Niki Lauda antes de ser prohibida.

9. Renault: 2 títulos de constructores, 2 de pilotos

Títulos de constructores: 2005, 2006

2005, 2006 Títulos de pilotos: 2005, 2006

Los motores Renault han sido protagonistas de muchos títulos de pilotos y constructores a lo largo de los años, de la mano de Williams y Benetton en la década de 1990 y luego con Red Bull entre 2010 y 2013, mientras que su propio equipo tuvo un éxito moderado con múltiples victorias en grandes premios de F1, además de terminar subcampeón en constructores en 1983.

Sin embargo, sólo cuenta con dos títulos propios como escudería, ganando el campeonato en 2005 y 2006. El primero de ellos se produjo al final de la era de los motores V10 de 3.0 litros, mientras que el segundo se logró en la primera temporada del cambio a los V8 de 2.4 litros.

En ambas ocasiones, la alineación de pilotos contaba con Giancarlo Fisichella y Fernando Alonso, pero fue el español quien dominó con diferencia el equipo. El primer campeonato mundial de F1 de Alonso llegó en 2005 tras una larga batalla con Kimi Raikkonen, de McLaren, mientras que el segundo llegó tras una apasionante lucha con Michael Schumacher, de Ferrari.

En ambas ocasiones, la carrera por el título de constructores se decidió en la última prueba del curso, en la que Renault se impuso a McLaren por un margen de nueve puntos en 2005 y de sólo cinco unidades respecto a Ferrari, 12 meses después.

Renault se retiró como escudería oficial a finales de 2011 al vender su participación mayoritaria en el equipo de F1, para regresar cinco años después cuando recuperó el control de la escudería con sede en Enstone. El éxito ha sido mínimo desde su regreso, y bajo el nombre de Alpine solo llevan 4 podios y una victoria, la de Esteban Ocon en un caótico Gran Premio de Hungría de 2021.

10. Vanwall, BRM, Matra, Tyrrell, Benetton, Brawn: 1 título de constructores

Títulos de constructores : 1958, 1962, 1969, 1971, 1995, 2009

: 1958, 1962, 1969, 1971, 1995, 2009 Títulos de pilotos: 1962 (BRM), 1969 (Matra), 1971 & 1973 (Tyrrell), 1994 & 1995 (Benetton), 2009 (Brawn)

Media docena de equipos han ganado un único campeonato de constructores. Vanwall fue el primer ganador de la historia en 1958, con una alineación de pilotos británicos formada por Stirling Moss, Tony Brooks y Stuart Lewis-Evans. Aunque Vanwall venció a Ferrari, la temporada es más famosa por la deportividad que Moss mostró hacia Mike Hawthorn, su único rival en el campeonato de pilotos de ese año.

Moss, que falleció en abril de 2020 a la edad de 90 años, insistió en que los comisarios no descalificaran a Hawthorn por una infracción en la última vuelta. Los comisarios acabaron cediendo, por lo que Hawthorn conservó los seis puntos que había ganado por acabar segundo y marcar la vuelta rápida: más tarde ganó el campeonato por un solo punto.

BRM ganó su único título en 1962, con una alineación formada por Graham Hill y Richie Ginther. Matra se retiró de la F1 en 1968, pero continuó su actividad con Ken Tyrrell en la siguiente temporada: el Matra MS80 fue el mejor de la categoría y le dio a Jackie Stewart su primer título de pilotos.

Stewart volvió a ganar en 1971, y François Cevert contribuyó al único título de Tyrrell. Desde entonces, sólo dos equipos han logrado una corona de constructores: Benetton, con Michael Schumacher y Johnny Herbert, se proclamó campeón en 1995, mientras que Brawn ganó el único campeonato que disputó en 2009.

Ross Brawn compró el equipo a Honda después de que la empresa japonesa decidiera abandonar la F1 en el invierno de 2008, cerrando un acuerdo de motores con Mercedes para la siguiente temporada. El movimiento fue un golpe maestro, ya que Jenson Button y Rubens Barrichello aprovecharon la ventaja inicial del coche para ganar los dos campeonatos a falta de una carrera.

Los 10 equipos de F1 con más victorias

Posición Equipo Total de carreras ganadas 1º Ferrari 248 2º McLaren 203 3º Mercedes 131 4º Red Bull 130 5º Williams 114 6º Team Lotus 79 7º Brabham y Renault 35 9º Benetton 27 10º Tyrrell 23

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