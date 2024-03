Pérez cree que no perdió una oportunidad pese al abandono de Verstappen

El abandono de Max Verstappen en la carrera del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 provocó que se abriese la lucha por la victoria, una que se llevó Carlos Sainz después de superar a todos sus rivales con un fuerte ritmo y una gestión magnífica de las gomas. No sucedió igual con el único de los coches de Milton Keynes que sobrevivía, el de Sergio Pérez, quien se vio relegado a la quinta plaza después desde el sexto lugar debido a una sanción en parrilla por obstaculizar a Nico Hulkenberg en la clasificación.

El mexicano, al parecer, sufrió daños en el suelo de su RB20 después de intentar el adelantamiento sobre Fernando Alonso, según reveló el director de su equipo, aunque el de Guadalajara no quiso culpar a un contratiempo en su monoplaza, porque lo que le pasó a su compañero no se reprodujo, pero sí lo citó: "No, no tuve ningún problema con eso. Tuve otros problemas, tuvimos que comprometer nuestra preparación de neumáticos por otras razones".

Cuando se le preguntó sobre cómo habría sido su domingo sin esa penalización, Sergio Pérez comentó que no habría sido tan complicado: "Creo que la carrera habría sido un poco diferente a como ha sido. Porque en el primer stint nos quedamos detrás de Russell, perder la posición con él fue muy perjudicial y, sí, un fin de semana muy malo".

"Nunca conseguimos entrar en la ventana [de funcionamiento ideal] con el coche para cuidar bien de los neumáticos a lo largo de los stints, siempre un equilibrio que estaba fuera [de lo que queríamos]. [Nos queda] Mucho por entender para nosotros", aseguró el de Guadalajara, quien es tercero en el mundial de pilotos a pesar de ello.

Al de Red Bull también se le puso sobre la mesa si todo se debía a las características del trazado de Albert Park, y señaló: "Sí, creo que quizá esté relacionado con el asfalto. Si recuerdas Las Vegas, el año pasado ya tuvimos problemas, así que creo que hay algo en eso que solo tenemos que asegurarnos de que trabajamos duro para tratar de entender cuáles son los problemas".

Sobre si perdió una oportunidad con el abandono de su compañero de pelear por el mundial, el mexicano no quiso responder como tal, pero indicó que no tenía la velocidad necesaria como para plantar cara a sus rivales de Maranello: "Bueno, creo que hoy no teníamos el ritmo como equipo. Si ves que Max [Verstappen] fue adelantado en dos vueltas, eso ya muestra algo".

Así están los mundiales de la temporada 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Así queda el mundial de F1 tras la sanción a Alonso en Australia

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!