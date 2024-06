Norris, decepcionado por no ganar pese a tener el "coche más rápido"

El piloto británico reveló su frustración por perder terreno con respecto a Max Verstappen en la pelea por el título mundial de la temporada 2024 de Fórmula 1 tras la carrera del Gran Premio de España, en donde no logró convertir la pole position en victoria. Lando Norris afirmó que su coche era "el más rápido" en el Circuit de Barcelona-Catalunya, a pesar de que se quedara a poco más de dos segundos del neerlandés.

El de McLaren hizo el mejor tiempo en la clasificación del sábado, pero después perdió el liderato en la salida tras una gran maniobra de George Russell, quien ascendió a la primera plaza al pasar por el exterior. Eso le duró poco, porque un Red Bull mucho más veloz con el DRS lo dejó a merced de su compatriota, quien decidió alargar su parada en boxes en una bonita batalla estratégica.

Sin embargo, eso no fue suficiente para batir al vigente campeón del mundo, y al acabar la cita, dijo en Sky Sports F1: "Realmente no fue una mala salida, fueron como dos metros, Max [Verstappen] llegó allí y no pude cubrirle, y eso fue todo. También por parte de George [Russell], tuvo un buen rebufo, y los coches son cada vez más resistentes en algunos aspectos, porque cada vez tienen más carga aerodinámica, pero de forma eficiente, con lo que George nos ha adelantado a los dos, y aunque me hubieras quitado a mí, habría adelantado a Max".

La consistente velocidad de Lando Norris le permitió acabar en segundo lugar, aunque su respuesta a todo fue que no le pudo recortar distancias a Max Verstappen: "No me importa la posición, lo que me importa es la diferencia con el primero, y hoy ha sido mayor. Así que estoy frustrado, porque no acabo de perder una carrera con alguien, acabo de perderla contra Max y él es el líder del campeonato".

A pesar de la victoria del neerlandés, el ritmo del inglés a lo largo de los dos meses anteriores dejó claro que pueden ir a por el piloto de cabeza porque el domingo tuvieron el monoplaza "más rápido" sobre la pista: "Hoy, sí, ayer, no. Ayer, al 100%, el Red Bull era más rápido, no me importa lo que diga la gente, hoy hemos sido el coche más rápido, es un hecho, así que el equipo se lo merecía".

"Creo que fuimos los más rápidos en pista. De principio a fin, fuimos los más rápidos, con los adelantamientos, con el aire sucio, eso me costó la victoria hoy, no he hecho un buen trabajo, así de simple", continuó Lando Norris, quien está a 69 puntos de Max Verstappen en la clasificación general, por lo que se le preguntó si finalmente podría alcanzarlo.

"Si es así cada fin de semana, necesito algo más", comentó. "Necesito que Max no termine segundo, o que sea tan bueno como lo está siendo ahora, pero está haciendo un buen trabajo, así que no puedo reprocharle nada, creo que tenemos lo que necesitamos, yo tengo lo que necesito, el equipo tiene lo que necesita. Creo que como escudería, tenemos un buen coche".

"Todavía tenemos que mejorar en algunas cosas, y estoy seguro de que podemos, pero hoy hemos tenido la oportunidad de ganar", explicó. "Tuviéramos o no el mejor paquete, o cualesquiera que sean las preguntas, deberíamos haber ganado la carrera y no lo hicimos y esas son oportunidades que no podemos perder".

