Verstappen, "preocupado" pese a ganar en España y avisa a Red Bull F1

Max Verstappen es consciente de que cada vez los rivales están más cerca y eso fue una evidencia en el momento en el que Lando Norris le robó la pole position en el GP de España, un fin de semana en el que todos daban como gran favorito al equipo de las bebidas energéticas.

Sin embargo, el piloto holandés supo reponerse para llevarse la victoria pese a un McLaren que demostró tener un poco más de ritmo que Red Bull. Hablando tras el gran premio, el holandés explicó que la clave fue colocarse líder tras la segunda vuelta.

"Estoy muy contento porque creo que lo que hizo que mi carrera fuese así fue conseguir el liderato en la segunda vuelta y básicamente estar también por delante de Lando, porque básicamente desde el principio he hecho una carrera muy agresiva y también defensiva, parando bastante pronto en comparación con Lando".

"Pero ellos fueron un poco más rápidos hoy y mejores con los neumáticos también y eso es por supuesto un poco preocupante. No es lo que te gusta ver, pero como equipo creo que hoy hemos funcionado muy bien. Hemos aprovechado todo lo que teníamos", añadió.

Cuando se le preguntó si ganar así era más emocionante que tener la ventaja que tenía al principio de la temporada y durante 2022, Verstappen reconoció que a nivel personal y pensando egoístamente, preferiría tener más margen y tener que sufrir un poco menos.

"Por supuesto que es emocionante, pero cuando pienso en mí y no en el deporte, quiero tener más ritmo, por supuesto, porque no somos los más rápidos en este momento. Por eso tengo que apretar hasta el final. Si no hubiera adelantado a Lando al principio, creo que hoy habríamos sido segundos", aseguró.

El actual líder del campeonato, aunque sigue aumentando su ventaja una semana más, envió un claro mensaje en dirección a Red Bull en el que pidió un paso adelante, ya que cree que McLaren está un poco por delante del rendimiento de su RB20.

"Son los pequeños márgenes los que pueden decidir el resultado de una carrera. Hasta ahora lo estamos haciendo todo bien. No puedes confiar en eso todo el tiempo, porque creo que al final para ganar necesitas ser el más rápido y eso es lo que ha fallado un poco en las últimas carreras", finalizó.

